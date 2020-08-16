Американские ученые назвали оптимальный возраст для похудения

16.08.2020, 9:30, Разное

Американские исследователи после проведения исследования назвали идеальный возраст для похудения. Сокращение жировых отложений в период между 25-40 годами способно в два раза снизить риск наступления ранней смерти.

Лишний вес может привести к онкологии, сахарному диабету, заболеваниям сердца и деменции. В США примерно 1/8 часть ранних смертей связана с высоким ИМТ. Полученные в результате исследования результаты говорят о том, что есть шанс улучшить здоровье посредством профилактики ожирения.

В эксперименте, который проводился с 1998 по 2015 год, приняли участие 24,205 тысячи испытуемых. Программа предназначалась для того, чтобы оценить питание и здоровье взрослых американцев. Участниками являлись жители возрастом от 40 до 74 лет. Ученые анализировали связь между изменением массы тела и тем, что испытуемый мог умереть в течение контрольного периода. Во внимание принимались следующие факторы: образования, пол, наличие вредных привычек. Те, кто в 25 лет имел лишний вес, риск наступления преждевременной смерти увеличивался на 54% по сравнению с людьми с нормальным ИМТ.

Больше 3% смертей можно было бы избежать, если бы осуществлялся контроль веса в вышеназванном возрастном периоде.