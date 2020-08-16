 

Беременную Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции

16.08.2020, 9:30, Разное

Беременную певицу Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции в период пандемии коронавируса. На морское побережье она отправилась без мужа Владимира Преснякова, но с сыном, родной сестрой и ее детьми.
На своей странице в социальной сети Instagram Наталья Подольская опубликовала фотографию из Турции. На ней она позирует в купальнике с завышенными плавками, которые прикрывают округлившийся живот. Рядом с ней на снимке запечатлены сестра, сын и две племянницы.

В комментариях многие фолловеры еще раз поздравили Подольскую со второй беременностью, но нашлись и те, кто раскритиковал супругу Владимира Преснякова. Они считают, что, несмотря на открытие границ с Турцией, существует опасность заражения коронавирусом.

Напомним, что у Натальи Подольской и Владимира Преснякова есть общий сын Артемий. Артистка долго не могла забеременеть. Она увидела положительный тест почти спустя 10 лет отношений с артистом. Подольская всегда мечтала о большой семьи. Под фотографией, которой певица рассекретила вторую беременность, она заявила, что Пресняковых должно быть много.



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