 

Болтон допустил выход США из НАТО до президентских выборов в стране

16.08.2020, 9:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп может объявить в выходе страны из НАТО до выборов главы государства, назначенных на 3 ноября, сообщил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью испанской газете «Расон».

«Все еще остается около трех месяцев [до выборов], а, с точки зрения американской политики, – это вечность. Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда будет четвертый саммит с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия», – передает слова Болтона ТАСС.

Бывший помощник президента отметил, что Трамп «может быть, примет решение о выводе всех сил США из Афганистана, в том числе до выборов. Или может объявить о выходе из НАТО».

Ранее Блотон заявлял, что Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом из альянса, если они продолжат поддерживать строительство «Северного потока – 2».



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