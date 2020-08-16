 

Лукашенко пригласит румынских советников для разрешения текущей ситуации

16.08.2020, 9:03, Разное

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сообщила, что по личной просьбе Лукашенко из Румынии были приглашены несколько ведущих политических экспертов «старой закалки», которые, как ожидается, должны помочь вывести страну из нынешнего политического кризиса.

Суд и расстрел Николае и Елены Чаушеску– Мы должны перенять опыт наших румынских коллег, обладающих значительным опытом взаимодействия с народом в условиях реальных беспорядков и многократных случаев нарушения законодательства. Приглашенные лично мной эксперты контактировали не только со старыми румынскими хозяйственниками-коммунистами и партийцами, но и с военной элитой этой славной страны. Безусловно, в стороне не останется и судебно-правовая сторона вопроса, — заявил Лукашенко.

В скором времени в Минске состоится масштабный митинг сторонников первого белорусского президента, поддерживающих завоевания национального лидера.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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