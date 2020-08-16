В Новосибирске мужчина погиб в результате падения с 18 этажа

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16.08.2020, 8:53, Разное

В Новосибирске 32-летний мужчины выпал с балкона 18 этажа, в результате чего погиб. Инцидент произошел в Кировском районе города минувшей ночью.
По словам очевидцев, они услышали стуки о фасад здания. Выйдя на балкон, они увидели внизу тело мужчины. Личность погибшего уже установлена. Смерть наступила от полученных после падения с высоты травм.

По факту ЧП проводится проверка. В рамках нее сотрудники полиции установят все обстоятельства и подробности случившегося. После завершения всех следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.



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