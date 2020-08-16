 

В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

16.08.2020, 8:53, Разное

В США власти официально разрешили использовать новый вид теста на коронавирус. В качестве основы выступает слюна. Как следствие, теперь медики не будут брать мазок из носоглотки.
Авторами нового метода на выявления коронавируса выступают исследователи из Йельского университета. Как заявил Бретта Джируара, помощник министра здравоохранения, данное решение поможет снизить потребность в ограниченных ресурсах, необходимых для проведения тестирования на COVID-19.

Новый вид анализов не предполагает взятие мазка, поэтому пациентам больше не придется испытывать неприятные ощущения. Образец слюны помещается в любую стерильную емкость. Результат можно будет узнать во многих американских лабораториях. В профильном ведомстве убеждены, что за счет данного решения существенно снизится риск заражения коронавирусом медицинских специалистов, которые раньше брали мазок.

Тест уже назван новаторским, поскольку существенно снизится потребность в некоторых важных компонентах. Стоимость одного исследования составит порядка 10 долларов. В США цену называют очень доступной.

В Штатах с момента начала пандемии зафиксировано свыше 5,34 миллиона случаев COVID-19. Количество летальных исходов составило 169,3 тысячи человек.



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