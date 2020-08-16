 

Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite получит процессор Helio A20

16.08.2020, 8:53, Разное

Новый бюджетный смартфон готовит к выходу тайваньская компания HTC. Wildfire E Lite получит процессор MediaTek Helio A20 и будет наиболее доступным в линейке.
Сведения о грядущей новинке появились в базе Play Console от корпорации Google. Сейчас финансовое положение HTC не лучшее, так как компания теряет прибыль из-за низкого спроса на свои товары. Вероятно, выпуском недорогого смартфона, корпорация намерена вернуть себе былую популярность и расположение покупателей. Телефон будет представлять собой типичный гаджет начального уровня. 12-нанометровый чипсет MediaTek Helio A20 оснащен только четырьмя ядрами Cortex-A53 ARM, их тактовая частота не превысит 1,8 ГГц.

Графические решения в устройстве обеспечиваются интегрированным ускорителем PowerVR версии GE8300. Исходя из обнародованных данных, в аппарате отсутствует поддержка пятого поколения мобильной связи, однако производитель обеспечил смартфон встроенным модемом для приема 4G и LTE. Также в устройстве есть 2-гигабайтный модуль оперативной памяти, каков объем флэш-накопителя, и предусмотрена ли возможность использования дополнительной карты памяти, пока данных нет. Работать Wildfire E Lite будет под управлением десятой версии системы Android, однако будет ли использована фирменная оболочка, информация отсутствует.

Дисплей аппарата имеет невысокое разрешение в 1440 × 720 точек, при этом он поддерживает формат HD+. Его габариты до сих пор не известны, но в Сети есть данные о наличии одинарной селфи-камеры вверху над экраном. Официально смартфон представят уже в сентябре, стоимость Wildfire E Lite составит не более 75 долларов США, что сделает его самым дешевым в ассортименте бюджетников от HTC и поможет конкурировать с аналогичными девайсами других производителей.



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