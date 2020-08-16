 

В США заявили о готовности заключить с Россией двустороннюю сделку по разоружению

16.08.2020, 8:48, Новости дня

США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью японской газете «Никкэй».

«Думаю, что это очень благоразумный подход, в первую очередь потому, что мы смогли бы о чем-то договориться с Россией, что стало бы основой [соглашения], к которому мы хотели бы, чтобы присоединился Китай», – передает его слова ТАСС.

17-18 августа в Вене состоятся переговоры по стратегической стабильности между Биллингсли и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Ранее глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, чтоо Китай готов присоединиться к переговорам РФ и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что РФ не будет давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США.



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