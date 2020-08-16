Лукашенко: Конец праздника

16.08.2020, 8:50, Разное

Полностью потеряв поддержку людей, превратившись из «Саши-3%» в «Сашу-0%», диктатор Лукашенко теперь, как видно, решил «ухватиться за соломинку», пожаловаться такому же, как он:

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси».

Связался 0% с «обнуленным», поговорил. О чем? Неизвестно.

Но этот разговор состоялся на фоне сообщения «Блумберга» о том, что люди из окружения Лукашенко ведут переговоры с Кремлем о бегстве в Россию. Давай, давай! Стартуй скорее, пока экипаж твоего самолета тоже не вышел на забастовку! Проси у Путина дачу рядом с Януковичем, будешь с ним козла забивать, пока и в России диктатура не рухнет.

Забрызганный кровью диктатор объявил после фальсифицированных выборов, что ему захотели «испортить праздник».

Несколько дней «попраздновал», напав на народ, отказавший ему в поддержке. Теперь, как видно, праздник сошел на нет.

СерпомПо