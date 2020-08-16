 

Владельцы смартфонов Honor и Huawei могут остаться без обновлений системы

16.08.2020, 8:30, Разное

Смартфоны компании Huawei и ее суббренда Honor могут уже в ближайшее время лишиться обновлений операционной системы. Причиной тому называется окончание срока временной лицензии на использование ее продуктов в США.
Информацию об истечении лицензионных договоров с китайским IT-гигантом опубликовала американская газета The Washington Post. До этого времени на территории Соединенных Штатов действовало разрешение на использование разработок Huawei. Пока данных о намерении правительства США пролонгировать лицензию, нет.

Результатом такой ситуации станет невозможность в будущем обновлять операционную систему на устройствах брендов Huawei и Honor. Запрет на экспорт в США технологий китайского производителя техники был введен в 2019 году. Однако его можно было обойти, воспользовавшись возможностями, которые давало временное лицензирование для поставщиков программного обеспечения. Благодаря такому разрешению, американские разработчики продолжали отправку обновлений и патчей на девайсы, созданные китайской корпорацией.

Преимущественно лицензию применяли в работе сельские телекоммуникационные компании в Соединенных Штатах. В своей работе они сетевое оборудование производства Huawei. Кроме того, закончившийся срок разрешительных документов отобразится и на программном обеспечении от корпорации Google. Из-за этого обновления Android-системы на смартфонах и планшетных устройствах от Huawei и Honor станут невозможными. Блогеры, освещающие новости в сфере технологий, предполагают, что новое разрешение все же будет выдано. На это намекают инсайдеры, сообщившие, что Минобороны США готовит временную лицензию для компаний-подрядчиков, задействующих технологические решения от Huawei.



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