 

Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

16.08.2020, 8:30, Разное

Врачи рассказали о том, что импотенция не только негативно сказывается на качестве жизни, но и может быть смертельно опасной. Эректильная дисфункция нередко говорит о высоком риске развития сердечных заболеваний.
Медики считают импотенцию следствием каких-либо сосудистых нарушений. Не исключается, что она связана с низкой выработкой тестостерона. Подобные нарушения могут являться симптомами заболеваний сердца, которые, в свою очередь, приводят к ранней смерти.

Ученые доказали, что недостаточный уровень тестостерона связан с увеличенными показателями летальных исходов. Кроме того, у пожилых людей эректильная дисфункция коррелирует с риском преждевременной смерти.

Авторы научной работы провели анализ данных, которые были собраны в ходе изучения вопросов старения мужчин. Они установили взаимосвязь между половыми гормонами и импотенцией у 2 тысяч участников исследования с тем, остались ли они живы спустя 12 лет после эксперимента.
Мужчины с недостаточным уровнем тестостерона и нарушенной эректильной функцией имели риск смерти на 51% больше по сравнению с теми, у кого не было никаких проблем в интимном плане.



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