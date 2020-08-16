 

10 причин того, почему не будет вторжения России в Беларусь

16.08.2020, 8:20, Разное

15 августа 2020 

Артем Шрайбман, политический обозреватель  TUT.BY. 

Лукашенко заявил, что получит от Москвы «при первом же нашем запросе всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», и упомянул ОДКБ в связи с этим. А теперь подробно, почему я не верю в эту страшилку, пишет политический обозреватель Артем Шрайбман в своем телеграм-канале.

  • РФ не спасает падающие режимы войсками. Вывезти лидера — да, спасать режим, у которого не осталось базы поддержки — нет. Единственное исключение — Сирия, но там уже была гражданская война, и российские войска не оккупировали территорию, в основном работали через авиаудары. Кого у нас бомбить? Цеха МТЗ и Белаза? Или бастующую Белтелерадиокомпанию?

  • Белорусы не хотят внешней интервенции и не хотят в состав России. Вот самый свежий опрос Академии наук: за вступление в состав РФ — меньше 7%. За более тесный союз — меньше 25%. Остальные за дружбу независимых стран. Беларусь не Крым, который типа просил его спасать от фашистов. Тут розочек не будет.

  • Народ, который не просит его спасать, придется удерживать большой силой. Оккупационные войска в десятки тысяч человек. А если начнется партизанщина, которая почти неизбежна в таком случае и на таком общественном подъеме — сотни тысяч. И тысячи жертв. Более нежного пути просто нет.

  • Такая интервенция — это потеря белорусского народа еще более надолго, чем украинского. Народа, который сегодня дружелюбен к России. По опросам лаборатории Вардомацкого — больше 70% выступают за сегодняшний формат отношений — без границ и таможен, лишь 5−7% — за разрыв связей.Владимир Путин и Александр Лукашенко, Минск, Беларусь, 19 июня 2018 года. Фото: Reuters

  • Добавьте к этому еще поток гробов домой, претензии собственного народа, которому не объяснили, что в Минске бандеровцы рвутся к власти, а также — беспрецедентно суровые санкции Запада.

  • А все ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок — это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны РФ больше 70% своего внешнего долга.

  • Вторжение не решает и проблему внутренней стабильности. Рабочие не вернутся на заводы, будет обвал банковской системы, придется вливать десятки миллиардов на гуманитарные нужды. А это пять Крымов по населению. Напомним, экономика РФ еще и сама не оправилась после коронавируса.

  • Протестующие не выступают с антироссийскими или прозападными лозунгами. Этой повестки нет вообще. Кремль не слепой и видит это. РФ приняла результаты таких же не связанных с внешней повесткой революций в Кыргызстане и Армении. Москва всегда переориентируется на побеждающую сторону. Особенно понимая, что эта сторона не более враждебна, чем власть, берущая российских граждан в предвыборные заложники.

  • Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию.

  • Для юристов. Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на государство-члена. Лукашенко всю кампанию обвинял в этом россиян, а теперь пытается изобразить угрозу с Запада. Но ее в этой ситуации даже сложно придумать. По слухам, высокопоставленные жители РФ и европейцы уже созваниваются и посмеиваются с этих рассказов. Гибридное нападение со стороны Telegram-канала NEXTA в уставе ОДКБ не прописано.

    • P. S. Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься.



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