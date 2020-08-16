10 причин того, почему не будет вторжения России в Беларусь

16.08.2020, 8:20, Разное

15 августа 2020

Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY.

Лукашенко заявил, что получит от Москвы «при первом же нашем запросе всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», и упомянул ОДКБ в связи с этим. А теперь подробно, почему я не верю в эту страшилку, пишет политический обозреватель Артем Шрайбман в своем телеграм-канале.

РФ не спасает падающие режимы войсками. Вывезти лидера — да, спасать режим, у которого не осталось базы поддержки — нет. Единственное исключение — Сирия, но там уже была гражданская война, и российские войска не оккупировали территорию, в основном работали через авиаудары. Кого у нас бомбить? Цеха МТЗ и Белаза? Или бастующую Белтелерадиокомпанию?

Белорусы не хотят внешней интервенции и не хотят в состав России. Вот самый свежий опрос Академии наук: за вступление в состав РФ — меньше 7%. За более тесный союз — меньше 25%. Остальные за дружбу независимых стран. Беларусь не Крым, который типа просил его спасать от фашистов. Тут розочек не будет.

Народ, который не просит его спасать, придется удерживать большой силой. Оккупационные войска в десятки тысяч человек. А если начнется партизанщина, которая почти неизбежна в таком случае и на таком общественном подъеме — сотни тысяч. И тысячи жертв. Более нежного пути просто нет.

Такая интервенция — это потеря белорусского народа еще более надолго, чем украинского. Народа, который сегодня дружелюбен к России. По опросам лаборатории Вардомацкого — больше 70% выступают за сегодняшний формат отношений — без границ и таможен, лишь 5−7% — за разрыв связей. Владимир Путин и Александр Лукашенко, Минск, Беларусь, 19 июня 2018 года. Фото: Reuters

Добавьте к этому еще поток гробов домой, претензии собственного народа, которому не объяснили, что в Минске бандеровцы рвутся к власти, а также — беспрецедентно суровые санкции Запада.

А все ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок — это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны РФ больше 70% своего внешнего долга.

Вторжение не решает и проблему внутренней стабильности. Рабочие не вернутся на заводы, будет обвал банковской системы, придется вливать десятки миллиардов на гуманитарные нужды. А это пять Крымов по населению. Напомним, экономика РФ еще и сама не оправилась после коронавируса.

Протестующие не выступают с антироссийскими или прозападными лозунгами. Этой повестки нет вообще. Кремль не слепой и видит это. РФ приняла результаты таких же не связанных с внешней повесткой революций в Кыргызстане и Армении. Москва всегда переориентируется на побеждающую сторону. Особенно понимая, что эта сторона не более враждебна, чем власть, берущая российских граждан в предвыборные заложники.

Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию.

Для юристов. Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на государство-члена. Лукашенко всю кампанию обвинял в этом россиян, а теперь пытается изобразить угрозу с Запада. Но ее в этой ситуации даже сложно придумать. По слухам, высокопоставленные жители РФ и европейцы уже созваниваются и посмеиваются с этих рассказов. Гибридное нападение со стороны Telegram-канала NEXTA в уставе ОДКБ не прописано.

P. S. Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься.