Беларусь. Главное за субботу

16.08.2020, 7:20, Разное

Как на самом деле погиб активист, тысячи протестующих у здания госТВ

Лукашенко, Путин и акции памяти: первый выходной в Беларуси после выборов

В Минске прошли траурные акции в память Александра Тарайковского. Он погиб во время протестов 10 августа. СМИ в субботу опубликовали видео момента смерти активиста, на которых видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой Тарайковский падает.

У здания гостелевидения вечером собрались несколько тысяч протестующих. Внутри дежурит ОМОН.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что РФ “при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси”.

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Видео гибели активиста и массовая акция в его честь

В субботу в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским. Он погиб на акции протеста в столице Беларуси 10 августа.

VALERY SHARIFULIN/TASS

На акцию у места гибели активиста пришли, по данным СМИ, десятки тысяч людей

По данным МВД Беларуси Александр Тарайковский погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.

Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс в субботу опубликовали видеозаписи момента смерти Тарайковского. Судя по этим кадрам, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно. Когда он подходит достаточно близко, видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой активист падает.

По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Несмотря на насилие со стороны силовиков, протесты в Беларуси набирают обороты.

Траурные акции прошли у ритуального зала и у метро “Пушкинская” в Минске, на месте гибели Тарайковского. По данным Tut.by на вторую акцию собрались десятки тысяч людей.

Tut.by пишет об еще одном погибшем после задержания во время акции протеста. 15 августа семье умершего в Гомеле Александра Вихора отдали заключение о его смерти – с формулировкой “причина устанавливается”. Он был задержан 9, а умер 11 августа. По официальной версии МВД, после задержания здоровье Александра резко ухудшилось и он впоследствии умер в больнице.

ОМОН на гостелевидении

REUTERS ОМОН выстроился внутри здания Белтелерадиокомпании

Весь день СМИ писали о готовящейся забастовке в Белтелерадиокомпании – это главный телевещательный комплекс страны.

Издание “Хартия-97” опубликовало требования телеоператоров – признать выборы недействительными, прекратить кровопролитие, освободить политзаключенных, отменить цензуру.

В итоге вечером в офис БТ приехал и глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Качанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Собеседница Tut.by из Белтелерадиокомпании сказала, что ответы Эйсмонт и Качановой на вопросы сотрудников никого не устроили. “Результата не будет от этой встречи”, — сказала она.

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Чай з варэннем

@belteanews

Посмотрите как Качанова пыталась отвечать на вопросы сотрудников БТ

2:21 PM · 15 авг. 2020 г.

570

Об этом твитят 153 чел.

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Вероятно, так посчитали и чиновницы, вскоре после их приезда в здание БТ, где уже были вывешены два бело-красно-белых флага, зашел ОМОН.

Возле офиса гостелевидения собрались несколько тысяч протестующих. Они скандируют: “Правду”.

REUTERS

Глава белорусского Союза журналистов рассказал РИА Новости, что бастовать собирается техперсонал Белтелерадиокомпании и перебоями в эфире это не грозит.

“Проводятся встречи с ними, завтра будет еще одна, в понедельник”, – сказал он.

Кривошешев сообщил, что присутствовал на встрече сотрудников БТ и Качановой, и “разговор был очень разный”. “Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет”, – отметил Кривошеев.

Лукашенко о протестах

REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко за субботу несколько раз выступал с заявлениями о протестах.

Среди прочего, Лукашенко заявил что РФ “при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси”.

“Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом РФ у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит”, – сказал он (цитата по “Белта”).

Кроме того, белорусский президент призвал увольнять бастующих сотрудников заводов.

“Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?”, – заявил он.

“Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут – пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе – везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно”, – добавил Лукашенко позже.

Вскоре последовало еще одно заявление президента: “Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь!”

Критики Лукашенко объявлены в розыск. В РФ тоже

Создатель телеграм-канала Nexta – самого популярного сейчас источника информации о происходящем в Беларуси – Степан Путило объявлен в межгосударственный розыск.

Как сообщили в самом Nexta, Путило подозревают в организации массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Путило проживает в Польше с 2018 года.

Кроме того, уголовное дело возбудили против бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. По данным СМИ, его подозревают во взятке.

Цепкало сейчас находится на Украине, его жена – в России.

Имена Путило и Цепкало появились и в базе данных российского МВД. По всей видимости, это связано с договором о сотрудничестве правоохранительных органов Беларуси и РФ при розыске подозреваемых.

Акции в белорусских регионах и в Москве

Акции протеста в субботу прошли также в Гродно, Бобруйске, Бресте, Лиде, Жабинке и Гомеле. Некоторые акции собрали несколько тысяч человек, все они прошли спокойно.

У посольства Беларуси в Москве прошла акция солидарности с протестующими

По данным ТАСС, на акцию пришли около 400 человек. Большинство из собравшихся – молодежь. В руках у активистов цветы и воздушные шары белого цвета. Кроме этого, они держат длинную белую ленту, которая тянется вдоль всего строя.

По данным агентства, на акции полиция задержала молодого человека, еще одному вызвали скорую – он утверждал, что его избили у посольства ночью.

Лукашенко посовещался с Путиным

После полудня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным.

“Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь”, – говорилось в сообщении.

Через несколько часов после этого появились уточнения от Кремля.

Там говорилось, что разговор состоялся по инициативе Лукашенко, который “информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов”.

“С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства”, – говорится в сообщении на сайте президента России.

По данным источников Bloomberg, несмотря на заявления Лукашенко о том, что у него нет планов уезжать из страны, люди из его окружения обращались к представителям Кремля по поводу возможности бегства в Россию – в случае свержения.

“Некоторые в Кремле опасаются, что Лукашенко может быть лишен поста”, – пишет агентство со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

15 августа Александр Лукашенко, которого ЦИК официально объявил победителем выборов, поручил подготовить документы для дальнейшей работы правительства.

В свою очередь, штаб Светланы Тихановской объявил о том, что начинает формировать координационный совет по передаче власти.

Поддержка от музыкантов

Еще несколько российских знаменитостей высказались о событиях в Беларуси.

Так, группа “Би-2” опубликовала обращение в поддержку протестующих. В нем они требуют прекратить насилие.

Вокалист группы Лева Би-2 родился в Минске, а гитарист Шура Би-2 – в Бобруйске.

Также обращение опубликовала певица Диана Арбенина.

Она напомнила, что ее родственники, в том числе отец, живут в Беларуси, а сама она родилась в Минской области.

“Я считаю своим долгом, как белоруска, поддержать белорусский народ…Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит физическая смерть, время не лечит”, – говорит она в ролике.

Также 15 августа белорусский певец Макс Корж певец побывал у печально известного изолятора на улице Окрестина.

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С 11 августа Коржа критиковали за пост в “Инстаграме”, в котором он предлагал “тормозить движ” и не выходить на улицы.

Корж несколько раз переписывал пост и акцентировал внимание на том, что имел в виду “сегодняшний день”, а не протесты в целом.

Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную своей страны до ухода Александра Лукашенко с поста президента.