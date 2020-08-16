 

У берегов Филиппин произошло землетрясение

16.08.2020, 8:08, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Филиппин, сообщил институт вулканологии и сейсмологии республики.

Эпицентр подземных толчков находился в 40 км к юго-востоку от населенного пункта Баско в провинции Батанес и залегал на глубине 1 км. Сейсмологи предупредили о возможных разрушениях и повторных толчках, передает ТАСС.

Информации о разрушениях или угрозе цунами пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски.



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