Кому звонил Пригожин и кто такой «Мазай»

16.08.2020, 7:55, Разное

14 августа 2020 года расследовательская группа Bellingcat в сотрудничестве с журналистами из немецкого издания Der Spiegel и российского The Insider опубликовала первую часть большого материала о «кремлевском поваре» Евгении Пригожине. Расследователи узнали, с кем из кремлевского руководства чаще всего созванивался Пригожин, а также назвали реальное имя пригожинского «куратора» в Центральноафриканской республике и на Мадагаскаре. До этого оно не было известно даже его респондентам по переписке, с которой ознакомились Bellingcat. Пересказываем главное из этого расследования.

Кому звонил Пригожин

Команда Bellingcat, The Insider и Der Spiegel изучила историю телефонных звонков Пригожина, полученную из архива взломанных писем сотрудников подконтрольной ему фирмы «Конкорд кейтеринг» и личного секретаря Пригожина Анастасии Губаревой. Архив был опубликован в мае 2015 года. Расследователи изучили звонки Пригожина за восемь месяцев с конца 2013 года по первую половину 2014-го. Авторы материала отмечают, что именно на этот период пришлась экспансия империи «кремлевского повара»: из сугубо внутриполитического инструмента давления на оппозицию и журналистов она перешла к международным операциям по вмешательству в дела других стран, начиная с Украины.

Воспользовавшись приложением GetContact, которое позволяет увидеть, под каким именем номер указан в записных книжках других абонентов, расследователи определили круг собеседников Пригожина. Больше всего звонков с его телефона было сделано — или поступило на него — пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову: 144 звонка за весь изученный период. Кроме того, активно созванивался Евгений Пригожин и с другими сотрудниками администрации президента — тогдашним заместителем руководителя АП Антоном Вайно (99 звонков), тогдашним руководителем протокола президента Владимиром Островенко (57 звонков) и заместителем руководителя президентского Управления по внутренней политике (УВП) Игорем Дивейкиным (54 звонка).

Кроме того, среди собеседников Пригожина встречаются тогдашний заместитель руководителя Службы охраны президента ФСО и нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин (25 звонков), замминистра обороны Дмитрий Булгаков (31 звонок) и ряд других высших федеральных чиновников и руководителей госкорпораций. Из этого набора абонентов авторы делают вывод, что близость Пригожина к российской власти не ограничивалась поставками питания на фуршеты: для этого бы не потребовались такие частые контакты на таком высоком уровне.

Из проанализированных писем, говорится в расследовании Bellingcat и их партнеров, трудно сделать однозначный вывод, кому именно принадлежала идея создания ЧВК «Вагнер» — самому Пригожину или руководству Минобороны. Но о тесной связи Пригожина с «Вагнером» говорят многочисленные следы: от совместных поездок сотрудников компаний предпринимателя с руководством ЧВК до использования принадлежащих Пригожину компаний для выплаты зарплат наемникам.

Кроме того, расследователи обнаружили свидетельства совместных поездок формального командира «Вагнера», бывшего офицера ГРУ Дмитрия Уткина (формального — потому что, по мнению расследователей, реальное руководство наемниками осуществляют люди из руководства Минобороны и конкретно Главного разведывательного управления) с высшими чинами Минобороны. Например, в июне 2015 года Уткин летал из Краснодара в компании полковника Андрея Трошева и «Андрея Ивановича Лаптева». Ранее совместное расследование The Insider и Bellingcat установило, что под этим именем скрывается генерал ГРУ Олег Иванников.

Кто такой «Мазай»

Также расследователи выяснили личность одной из ключевых фигур «африканского проекта» Пригожина, включавшего в себя политическую, коммерческую и военную работу в нескольких странах этого континента. Например, на выборах президента Мадагаскара (об этом подробно писал «Проект») команда Пригожина поддерживала то действующего президента, то его конкурентов, но все они набрали единицы, а то и доли процента голосов. Начальником охраны одного из кандидатов был некий «Константин», известный также под псевдонимом «Мазай». Он прибыл в Африку через Центральную Африканскую республику (ЦАР) летом 2018 года, за несколько месяцев до того, как там были убиты трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко — поехавших расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». После мадагаскарских выборов «Мазай» вернулся в ЦАР.

Именно под псевдонимом «Мазай» этот человек фигурирует в переписке сотрудников Пригожина, которую изучили расследователи. Судя по этим письмам, роль и полномочия «Мазая» были гораздо шире, чем просто обеспечение безопасности поддерживаемых Пригожиным африканских политиков. Например, пишут авторы расследования, хотя официально военным советником президента ЦАР считался Валерий Захаров, важные сообщения пересылались «Мазаю», которого сотрудники Пригожина считали представителем Минобороны РФ или даже Кремля. Его настоящее имя и личность участникам переписки известны не были.

Проанализировав историю телефонных звонков военного советника президента ЦАР Валерия Захарова, авторы расследования обнаружили среди них номер петербургского ООО «Военно-охранная компания „Конвой“». Ее учредителем является другая компания с похожим названием — Санкт-петербургское городское казачье общество «Конвой». Среди ее учредителей обнаружился Пикалов Константин Александрович — именно ему, как установили Bellingcat, принадлежит номер, на который звонил Захаров. То, что Пикалов и «Мазай» — одно и то же лицо, помогло установить приложение GetContact: у ряда абонентов номер Пикалова записан как «Мазай».

Константин Пикалов, родившийся в 1968 году, как минимум до 2007 года служил в военной части № 99795 под Петербургом, которую в СМИ называли экспериментальным полигоном министерства обороны. С 2014 по 2017 год, как выяснили авторы материала, Пикалов неоднократно совершал поездки на российско-украинскую границу в сопровождении сотрудников ЧВК «Вагнер». Кроме того, в сентябре 2014 года Пикалов ездил в Белград, а оттуда в столицу Республики Сербской, где в этот момент проходили выборы президента одной из административных единиц Боснии и Герцеговины. На этих выборах Россия поддерживала действующего президента Милорада Додика. В этот момент в фактическую столицу Республики Сербской Баня-Луку приехал отряд из почти полутора сотен людей в облачении донских казаков, которые заявляли, что приехали исполнять традиционные казачьи танцы. Сразу же после выборов они уехали. Пикалова на фотографиях из Баня-Луки обнаружить не удалось — но фото из этой поездки размещал в своем аккаунте «Вконтакте» один из соучредителей казачьего общества «Конвой» Василий Ящиков.

Несмотря на свою богатую биографию, пишет Bellingcat, Пикалов без труда получает шенгенские визы и свободно перемещается по Европе. Хотя сам Евгений Пригожин находится под санкциями США, Евросоюз не накладывал санкций ни на него самого, ни на связанных с ними лиц, подчеркивают авторы расследования.