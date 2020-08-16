Израиль ответил на запуск шаров со взрывчаткой ударом по целям ХАМАС в Газе

16.08.2020, 7:48, Новости дня

В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Всю неделю из сектора Газа связки воздушных шаров со взрывчаткой запускались на израильскую территорию. Кроме этого, вечером в субботу десятки палестинцев спровоцировали беспорядки у забора безопасности на границе с сектором Газа. Они жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности и пытались приблизиться к заграждению. В ответ на это израильские истребители и летательные аппараты нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, включая военный лагерь и подземную инфраструктуру», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что после ответного удара по целям ХАМАС сработали сирены воздушной тревоги, израильская система ПВО «Железный купол» перехватила две запущенные из сектора Газа по еврейскому государству ракеты.

В ответ на этот запуск «израильские истребители и летательные аппараты поразили дополнительные военные цели ХАМАС в южной части сектора Газа», включая «военный лагерь, использовавшийся для складирования ракет», добавили в армейской пресс-службе.

«Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любой террористической деятельности против Израиля и будет продолжать действовать по мере необходимости для пресечения попыток нанести вред гражданскому населению или суверенитету Израиля. Террористическая организация ХАМАС будет нести ответственность за любые атаки, источником которых является сектор Газа», – говорится в сообщении армии.

Между тем, министр обороны Израиля Бени Ганц поручил полностью закрыть зону для рыболовства для палестинских моряков у берегов сектора Газа в ответ на запуск ракет и шаров со взрывчаткой из палестинского приморского анклава по израильской территории, передает радио «Кан».

Подчеркивается, что решение главы военного ведомства Израиля «вступает в силу немедленно» и будет действовать «до нового распоряжения».

Напомним, запуск шаров со взрывчаткой и ракет из сектора Газа на территорию Израиля возобновился после длительного перерыва в начале августа. 10 августа полиция Израиля сообщила о воздушных шарах со взрывчаткой, приземлившихся в городах Офаким и Беэр-Шева. Взрывные устройства были обезврежены саперами полиции, никто не пострадал.

Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава.