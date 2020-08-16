 

Сакварелидзе: Кто-то влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, “Давид хочет идти на генерального прокурора”

16.08.2020, 7:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить от кого-то информацию, что бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе якобы хочет занять пост главы Офиса генпрокурора. Об этом Сакварелидзе сказал в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Это не было желание команды Зеленского [чтобы я вернулся в прокуратуру]. С полной ответственностью и абсолютно искренне вам говорю, что я никогда ни с кем из команды не общался по этому поводу. Наоборот, это их испугало. Наверное, кто-то тогда влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, “Давид хочет идти на генерального прокурора”. Это же люди, которые активно не участвовали последние пять лет в политической жизни Украины – они занимались “Кварталом 95”, – подчеркнул Сакварелидзе.

Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец. Читайте полную версию интервью

В 2008–2012 годах Сакварелидзе был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет – депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили “Единое национальное движение”.

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области. Сейчас он один из лидеров партии “Рух нових сил”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

08.08 / Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

15.07 / Названы отличия современных подростков от советских

23.07 / Путин поговорил с Трампом

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

04.08 / Трусова раскрыла причину перехода от Тутберидзе к Плющенко

03.07 / В Германии ввели уголовное наказание за фотосъемку под юбкой

06.08 / РФС вернул “Тамбову” право регистрировать новых футболистов

30.06 / Джеймс Джеффри: США не будут сотрудничать с «Астанинским форматом»

24.06 / Разумков: Говорить о повышении зарплат народным депутатам пока, мягко говоря, рано

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска