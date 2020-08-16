Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

16.08.2020, 7:36, Разное

Пользователи сайта Reddit продолжают рассказывать о странных случаях, произошедших с ними дома, на работе или на улице. Лучше всего для их объяснения подходит термин глюка в Матрице. Это если принять за условие, что мы все-таки живем в компьютерной симуляции.

Двойник моего соседа

Я только что разговаривал по телефону со своим соседом. Он инвалид, передвигается в кресле и до пандемии коронавируса я помогал ему раз в неделю с делами. Но с марта месяца я не мог ему помогать.

Он позвонил мне сегодня вечером и спросил, могу ли я пойти к нему в дом и проверить как там его собаки, потому что его увезли в больницу. Он сказал, что находится в больнице уже второй день, с пятницы.

Я на это ему рассказал, что этого не может быть, ведь вчера, в субботу утром он проехал мимо меня, когда я косил траву перед своим домом. Я видел его хорошо и я даже помахал ему рукой, но он проехал на своей коляске мимо меня, словно не заметил меня.

Сосед начал говорить, что не могло быть такого, что он точно лежал в больнице с пятницы, а в субботу ему уже сделали операцию, ему пересаживали кусок кожи, потому что он сильно обжегся, когда возился со сваркой.

Потом он подробно рассказал как это произошло. Он любил ремонтировать старые машины и хорошо сваривал детали, вот и в тот раз он занимался сваркой, когда внезапно уронил сварочный аппарат и тот попал прямо между телом и инвалидным креслом. Он сильно обжег им свой бок.

Я слушал его, и тем ни менее отчетливо понимал. что в субботу утром я видел не кого-то другого, а именно этого человека. Во-первых у него узнаваемое инвалидное кресло, черное с неоново-зеленым колесом. Во-вторых у него на руках есть татуировки с узнаваемым узором и я видел эти татуировки на руках того человека.

Когда в субботу утром он проехал мимо меня, он был от меня на расстоянии всего трех метров и я точно видел, что это был он. Поэтому для меня было странным, что он меня полностью проигнорировал, когда я ему помахал.

Понимая, что я все равно не верю ему, сосед даже прислал на мой телефон фотографии того, как он лежит в кровати в больнице, весь перевязанный бинтами после операции. И сказал, что его еще нескоро отпустят домой. Таким образом я не могу понять, кого же я видел в субботу? Был это это энергетический двойник? Или сбой в Матрице?

Мертвая рыба снова возникла в аквариуме

Одна из моих аквариумных рыбок заболела, а два дня назад умерла. Когда она стала вялой, я вытащил ее из аквариума и поместил в отдельные резервуар, чтобы другие рыбки не съели ее, когда она умрет. Я подозревал, что там может быть что-то заразное.

Всего в моем аквариуме плавало три рыбки вместе с заболевшей. Она была самой маленькой и более бледно-красной, чем две остальные рыбки того же вида.

Когда она умерла, я смыл ее в унитаз, пропев похоронную мелодию, а потом пошел на работу. Когда я пришел вечером домой с работы, я снова увидел эту рыбку в аквариуме с двумя остальными и она выглядела бодрой и здоровой.

Я позвал свою сестру, которая знала, что я утром смыл умершую рыбку, и она подтвердила, что тоже видит ее снова в аквариуме. То есть все это было так странно.

Но еще более странным это стало, когда я лег спать, а когда проснулся ночью в 3:30 и посмотрел в аквариум, то в нем третьей рыбки уже не было. К счастью, я успел еще вечером заснять ее и на фото ее было хорошо видно. Она была как живая, не как призрак.

Везде вижу этого человека

Это звучит странно, но я повсюду встречаю этого незнакомца. Впервые я увидела его в старшей школе на последнем году обучения и это было во сне. Я находилась в каком-то офисе, а он сидел напротив меня за столом.

Теперь перенесемся на два года вперед, я выбирала варианты моего дальнейшего обучения и пошла в офисе по академическому обмену. И там этот человек сидел за столом, он был администратором. Он был примерно моего роста, среднего телосложения, с волосами до плеч, растрепанной бородой и был одет небрежно в темную футболку и джинсы. В ТОЧНОСТИ КАК ВО СНЕ.

После этого я встречала его везде: в библиотеках, в кафе, на улице, в автобусе. Имейте в виду, что я живу в большом городе с населением в 6 млн человек. Дошло до того, что я начала думать, что у меня что-то с головой и что это не одинаковые мужчины, а просто похожие.

И нет, этот человек меня ничуть не привлекает как мужчина, но я уже чувствую заранее, что вскоре снова встречу его. Я никогда не разговаривала с ним, но при встрече он всегда смотрит мне в глаза, каждый раз немного удивляясь.

И каждый раз, когда я вижу его, мне кажется, что время немного замедляется. Я не могу сказать, что происходит, может это в моей голове или это реально что-то странное.

Странное дежа вю

23 марта 2020 года я доставлял большой груз на склад заказчику. Я работаю водителем грузовика. Примерно в середине процесса разгрузки управляющая повернулась к водителю разгрузчика и и заговорила с ним "Я забыла тебе рассказать, вчера вечером я готовила еду для своей дочери. Она была в городе и я с удовольствием сделала ей обед". "Отлично. И что ты приготовила?", – спросил водитель. "Я сварила болгарские фаршированные перцы. Моя дочь обожает их".

Тем временем на другом конце склада разгорелся спор между двумя молодыми рабочими. Они стали так громко шуметь, что отвлекли управляющую от нашей работы. А мне надо было подписать документы и я спросил "Где начальник"? На это мне управляющая ответила "Он не хочет работать, не знаю, как он заполучил эту должность". И водитель погрузчика тут же сказал "Я просто рад, что скоро выйду на пенсию. В следующем году я уже буду дома".

И вот 10 августа 2020 года я снова доставлял груз на тот же склад. И примерно в середине процесса разгрузки управляющая окликнула водителя погрузчика "Эй, я забыла тебе рассказать, но вчера вечером я приготовила еду для своей дочери". Меня тут же пронзило стойкое дежа вю. Я знал, что на это скажет водитель и что будет дальше. И все именно так и вышло!

Но это было не дежа вю, это не было просто похожим, это было в ТОЧНОСТИ ПОВТОРЕНИЕ того разговора, что был тут 23 марта. Даже спор молодых рабочих на другом конце склада был в точности такой же. И реплика про начальника, а потом комментарий водителя погрузчика.

Я кстати, хотел изменить свой вопрос про начальника, но потом решил не прерывать этот повтор. Я решил дать этому полностью проиграться так, как оно шло.

Глюк в больнице

Моей маме ранее были назначены визиты к некоторым врачам, но за последние месяцы их отменили из-за коронавируса. Поэтому когда ей снова назначили их, она решила пройти всех в один день. Я сам живу в Нью-Джерси, но поехал с мамой в Бостон, чтобы быть вместе с ней в больнице.

Поскольку все еще действовал режим эпидемии, в больнице было мало народу, я почти не видел других пациентов. Когда остался лишь последний врач, я отправил маму в кабинет, а сам сел в приемную ждать.

В конце коридора я мог видеть дверь в отделение онкологии. Мне пришлось ждать долго, маму осматривали около 45 минут, и за это время из отделения онкологии вышел лишь один пациент, девушка. Я не видел ее лица, на ней была маска, но форма носа, глаза и фигура были как у моей подруги из Нью-Джерси.

Она посмотрела на меня и похоже, что тоже меня узнала. Она подошла ко мне и сказала "Извини, но ты очень похож на моего знакомого", а я отвечаю "Ха ха. И ты тоже похожа на мою знакомую!". Мы посмеялись и она пошла дальше по коридору. Я подумал, что это было просто забавное совпадение, однако все равно меня не оставляло ощущение чего-то жуткого.

На следующий день мне позвонила моя подруга из Нью-Джерси. Мы немного поболтали и я уже было подумал рассказать ей, как спутал с ней вчера другую девушку из больницы, как вдруг она начала говорить "Я не многим людям рассказывала об этом, но у меня нашли рак, я вчера проходила первое лечение".

Потом она описала и все получалось так, что она вчера была в своей больнице в Нью-Джерси и там проходила лечение от рака. А я в это же самое время видел ее "двойника" в больнице Бостона. Вышедшим из онкологического отделения. Это либо очень странное совпадение, либо не знаю что.