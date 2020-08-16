 

В Минске пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

16.08.2020, 7:30, Новости дня

Провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко.

«В воскресенье в 12.00 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», – говорится в заявлении «Белой Руси» в Facebook.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». «В общем, с нами – вся конструктивная Беларусь», – заявили в «Белой Руси».

Со своей стороны оппозиция объявила марш «За свободу», который должен начаться в 14.00 тоже на площади Независимости и пройти по одноименному проспекту, передает ТАСС.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.



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