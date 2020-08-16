Губерман: Смотрю ли я Соловьева? Вы с ума сошли! С детства не любил, когда мне врали

16.08.2020, 6:40, Новости дня

Российский пропагандист Владимир Соловьев врет настолько артистично, что даже заслуживает награды. Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона высказал российский и израильский поэт Игорь Губерман.

“Я с утра себя отравляю российскими новостями. Я смотрю “Каспаров.ру”, я смотрю “Особое мнение”, я читаю “Грани.ру”, “Код доступа” [Юлии] Латыниной с отвращением. Потом [Дмитрия] Быкова слушаю, [Александра] Невзорова слушаю с наслаждением просто… Очень огорчаюсь, когда он не в форме. Вот так бывает”, – отметил Губерман.

На вопрос Гордона, не смотрит ли он передачи Соловьева, поэт сказал: “Вы с ума сошли! Я с детства не любил, когда мне врали. И сам врал очень мало. А когда врут так артистично – в этом отношении он просто заслуживает награды”.

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Соловьев работает на телеканале “Россия 1”, он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube