Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

16.08.2020, 6:06, Разное

By Jack Goodman and Flora Carmichael

BBC Reality Check 15 August 2020

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Волонтеры принимают участие в испытаниях вакцин по всему миру, в том числе в России.

Объявление о том, что РФ продвинулась далеко вперед со своей местной вакциной против Covid-19, вызвало не только обеспокоенность международного сообщества по поводу ее безопасности, но и вызвало множество не соответствующих действительности сообщений и шуток в социальных сетях.

Мы выбрали некоторые из наиболее широко распространенных сообщений.

Путин супергерой

По поводу объявления РФ появилось много сатирических мемов, которые распространялись на разных языках. Некоторые показывают президента РФ Владимира Путина как супергероя, такого как Человек-паук или Железный человек, спасающего мир.

Одна из самых популярных публикаций изображает Путина верхом на медведе с привязанным к спине гигантским шприцем.

В одной из версий этого мема даже неверно утверждается, что им поделился сам Путин.

Было опубликовано много сатирических изображений, изображающих Путина как супергероя.

Еще один широко распространенный пост, посвященный объявлению о регистрации вакцины в России, появился на странице в Facebook в поддержку г-на Путина и был опубликован более 200 000 раз.

Это не официальный аккаунт президента России, который, как считается, избегает социальных сетей.

Но многие из десятков тысяч людей, комментирующих пост на разных языках, явно верят, что это так.

Это сообщение не от президента России

В вирусном посте сравнивается первый советский спутник, который «проложил путь человечеству в космосе», с российской вакциной, которая «проложит путь в будущее без Covid-19, масок и социальной изоляции».

Растущее международное беспокойство по поводу того, что при разработке вакцины может быть поставлена ​​под угрозу безопасность, привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию следовать международным рекомендациям .

Преувеличение

Другой пост, который также оказался популярным в Facebook, утверждает, что РФ «неоднократно спасала мир своими вакцинами».

«Это большое преувеличение», – говорит доктор Дора Варга, эксперт и историк борьбы с болезнями во времена холодной войны.

В сообщении перечислено несколько прививок, «изобретенных» в России, в том числе от холеры и полиомиелита.

На самом деле, именно французский ученый Луи Пастер открыл первую вакцину против холеры – от штамма болезни, поражающей цыплят.

Позже, в 1885 году, испанский врач Хайме Ферран разработал вакцину, которая впервые иммунизировала людей против холеры.

Американский вирусолог доктор Джонас Солк разработал первую эффективную вакцину против полиомиелита в 1955 году.

Вскоре за этим последовал еще один прорыв эпохи холодной войны – первая пероральная вакцина против полиомиелита, которая до сих пор используется для предотвращения распространения болезни во всем мире.

Она была представлена как американское, и российское (или советское) творение.

Доктор Варга говорит, что её следует рассматривать как результат совместных усилий американского доктора Альберта Сабина и российского ученого Михаила Чумакова.

Как о создании вакцины сообщают в самой России?

Ольга Робинсон, BBC Monitoring

Новости о вакцине местного производства были представлены в российских государственных СМИ как крупный прорыв в борьбе с коронавирусом.

Репортажи по национальному телевидению освещали сообщения о безопасности российского изобретения и содержали комментарии, сравнивающие это достижение с запуском Советским Союзом первого спутника в космос.

Государственные телеканалы также отметили скептицизм на Западе по поводу того, что вакцина проходит достаточные испытания. Но эти опасения были быстро отклонены как «зависть» и «информационные атаки» на Россию.

Оживленные сообщения на этой неделе напоминают освещение в кремлевских СМИ российской вакцины против Эболы в начале 2016 года.

Затем государственное телевидение представило регистрацию вакцины в РФ как триумф российской фармацевтической науки, подчеркнув, что она «в несколько раз эффективнее» любой зарубежной вакцины, не представив никаких доказательств.

Критика Большой Фармы

В итальянском сообщении эта спорная цитата была приписана президенту Путину, но, похоже, о ней не сообщалось нигде, в том числе в российских СМИ.

На изображении, которое получало лайки, комментировалось и ре-опубликовывалось в Facebook более 35 000 раз, говорится: «Фармацевтические компании просили нас отложить выпуск вакцины! Дело не в экономике. РФ не думает о деньгах, когда дело касается жизней. миллионов людей “.

Цитата может быть неправильным переводом аналогичного сообщения с фан-страницы Путина, которую мы просматривали ранее. Пост содержит такую ​​же критику фармацевтических компаний и восхваление ценностей России. Однако, как уже было установлено, этот фанатский аккаунт не принадлежит Путину, и он не цитировался где-либо еще с такими заявлениями.

В обоих сообщениях, критика планов РФ по утверждению вакцины на раннем этапе её испытаний, объясняется давлением со стороны жаждущих прибыли фармацевтических компаний.

Это игнорирует самые большие опасения ученых по поводу преждевременного применения российской вакцины, которые связаны с отсутствием опубликованных результатов российских испытаний, включая данные о безопасности.

В других сообщениях основное внимание было уделено дочери президента Путина, которая, по его словам, уже получила вакцину.

Г-н Путин не уточнил, какой из его дочерей была сделана вакцина, но сказал, что единственными побочными эффектами, которые она испытала, было небольшое повышение температуры на короткое время.

В Индии циркулирует видео, в котором утверждается, что в клипе показана вакцинация дочери президента Путина.

На самом деле на видеозаписи изображена участница испытаний вакцины в России, но в российских СМИ она была названа курсантом военно-медицинской академии, а не дочерью г-на Путина.