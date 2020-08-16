В Челябинске прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси

16.08.2020, 5:42, Разное

В Челябинске 15 августа прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси. В акции солидарности приняли участие около 80 человек.

Фото: Василий Московец / «Для Новой»

«Акция солидарности очень важна, но ни в коем случае нельзя забывать про нашу челябинскую повестку», — заявил «Новой» участник протеста Василий Московец.

Фото: Василий Московец / «Для Новой»

По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, на акции задержали Екатерину Шакурову, она сейчас находится в РОВД Советского района. «Она стояла отдельно в одиночном пикете с плакатом, рядом с живой цепью. Когда все разошлись, ее задержали», — поделился информацией с корреспондентом «Новой» Ибрагимов.

Напомним, что в поддержку протестующих Хабаровска каждую субботу проходят акции солидарности в разных городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска в прошлые выходные вышли около 60 человек. По словам Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. На прошлой недели акции прошли также в Екатеринбурге, Магнитогорске, Благовещенскк, Владивостокк, Вологдк, Иркутскк, Кировк, Якутскк и в других городах.

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Протесты в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и продолжаются уже почти месяц. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-ых годов, сейчас его пост временно занял бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Президент РФ Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия».

Жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку Фургала. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.