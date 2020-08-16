 

Чак Норрис обратился к Лукашенко: Если ты не прекратишь, я заставлю тебя плакать

16.08.2020, 5:31, Новости дня

Американский актер Чак Норрис записал видео, в котором обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Видео было размещено на сервисе Cameo (доступно только зарегистрированным пользователям). Ролик также опубликован на канале “План эвакуации” в YouTube.

“Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша Ноль Процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь делать то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать”, – сказал актер.

ВИДЕОВидео: План эвакуации / YouTube

Cameo – американский веб-сайт для обмена видео, был создан в 2016 году. Сайт позволяет знаменитостям отправлять фанатам персональные видеосообщения, за которые пользователи платят.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Лукашенко вылетел в Россию для участия в церемонии открытия мемориала подо Ржевом

21.07 / Создан препарат, который убивает клетки рака молочной железы

18.07 / В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

25.06 / Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

28.06 / Спортивный арбитраж оправдал наездницу из Швейцарии в деле о допинге. По ее версии, лошадь ела сено, на которое мочился водитель

25.07 / Танкер Delfi, затонувший на одесском пляже, снова пытаются поставить на киль

20.07 / Китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

13.08 / Противников российской вакцины от COVID-19 уличили в поддержке сенаторов США

14.07 / Минск заявил о существенной экономии в результате соглашения по БелАЭС с Москвой

11.08 / Дегтярев одобрил открытие торговых центров в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска