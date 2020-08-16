“Злой умысел или безумие”. Владелец танкера Delfi пытался запретить эвакуацию судна – Криклий

16.08.2020, 5:31, Новости дня

Хозяйственный суд отказал владельцу танкера Delfi, который пытался через суд запретить проводить любые действия с затонувшим судном. Об этом 15 августа написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Злой умысел или просто безумие. Судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к Администрации морских портов Украины с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же “не мешает”, – сказано в посте.

Криклий написал, что действия владельца танкера создают ощущение, что “те, кто создали и не решили проблемы, и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать”.

“Думаю, уже время правоохранителям детальнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и [узнать], какую цель они преследуют своими действиями”, – считает министр.

Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Делфі подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням… Posted by Vladyslav Kryklii on Laupäev, 15. august 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

27 июля, после неудачных попыток убрать судно, глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал, что есть вариант разрезать танкер.

По информации главы Госэкоинспеции Украины Андрея Малеваного, Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс.

Криклий выразил уверенность, что в августе танкер Delfi уберут с одесского пляжа.

Приморский районный суд Одессы 6 августа приговорил капитана затонувшего танкера Delfi к одному году ограничения свободы. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Этим же решением капитана освободили от наказания и назначили ему испытательный срок на один год.