Мнение: Коротко по Белоруссии. 15.08.2020

16.08.2020, 5:05, Разное

Коротко по Белоруссии.

1. На завтра на 12 часов Лукашенко собирает свой митинг на площади Независимости, чтобы создать контр-картинку. Немного запоздалый ход, но не бесполезный. Ему надо как минимум картинку на 10-12 тыс. человек, чтобы отталкиваться от нее в дальнейших событиях.

Сможет ли – завтра увидим. Аппарату предстоит серьезно поднапрячься, в условиях нарастающей деморализации гос.структур после отказа от жестких действий. Стоит отметить, что не исключен вариант кровавой провокации, чтобы помешать Лукашенко осуществить задуманное и разыграть румынский сценарий, когда кровавая провокация сорвала намеченный митинг сторонников Чаушеску. В текущих реалиях, "неизвестные снайперы" могут сыграть свою кровавую роль. Сторонникам Лукашенко если и выходить на улицу, то именно завтра. Другого шанса может и не предоставиться.

Стоит отметить, что например в той же Венесуэле, Мадуро помимо армии и полиции, в схожих ситуациях, активно выводит актив чавистов и вооруженную Боливарианскую милицию, что позволяет ему успешно бороться за картинку несмотря на идентичные крики про "нечестные выборы" и сидящих за границей "президентов". У Лукашенко с этим сложнее, полагаясь только на силовой аппарат, он скорее всего упустил важные процессы внутри белорусского общества и в должной мере не смог мобилизовать своих собственных сторонников, во всяком случае пока. Нет за ним и вооруженного народа, что увеличивает его зависимость от лояльности силовых структур.

2. У оппозиции на завтра тоже "мирный митинг", который уже открыто позиционируют как "финал", который должен обрушить власть Лукашенко, а также привести либо к переходу местных властей на сторону оппозиции, либо их замене. Фактически, публикуются открытые призывы к захвату власти уже завтра.

На рассылающий призывы к захвату власти телеграм-канал NEXTA заведено уголовное дело. Также заведено уголовное дело на Цепкало, который сейчас находится на территории Украины. И постеры из NEXTA и Цепкало также попали в базу данных МВД РФ. Потенциально им в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Так что завтра во второй половине дня не исключены попытки "мирных" занятий гос.учреждений как в Минске, так и в других городах.

3. Лукашенко заявил, что не заинтересован в посредничестве европейских государств и посоветовал им заниматься своими проблемами. Также он заявил, что никакие внешние правительства, вроде тех, которые пытаются создавать Тихановская и Цепкало, Белоруссии не нужны.

Вместо этого он заявил, что Россия окажет Белоруссии военную помощь от любой внешней угрозы, что является толстым намеком на то, что достигнута договоренность о возможном вводе российских войск на территорию Белоруссии, при соответствующем запросе из Минска в рамках правовых механизмов Союзного Государства и ОДКБ. Разумеется, это не означает, что войска РФ пойдут давить протесты за Лукашенко, этим ему надо заниматься самому. Но прозвучало главное, что при определенных обстоятельствах, войска смогут зайти по приглашению признаваемых Москвой властей Белоруссии. Данное заявление равносильно тому самому письму Януковича, которое Чуркин показывал в СБ ООН. Войска могут ввести, могут не ввести, но такая опция есть и ее проговорили публично. Ну и скорее всего мы скоро узнаем о новой российской военной базе на территории Белоруссии.

Как заметил Лукашенко, Путин очень хорошо осведомлен о том, что в Белоруссии происходит и готов оказать всестороннюю помощь, если такой запрос поступит. В целом, Батька свою ставку сделал. Посмотрим, к чему это приведет.

4. Вместе с тем. стоит отметить активность Макея, который продолжает заявлять о готовности к конструктивному диалогу с европейскими партнерами. Не до конца ясно, является ли эта активность попытками Лукашенко прикрыться Макеем от давления Запада и оттянуть введение санкций или же это идет самостоятельная игра прозападной части окружения Лукашенко, которая ведет игру на слив Батьки и передачи страны под внешнее управление, "чтобы Путин не напал". Во втором случаа, можно не исключать определенного саботажа решений Лукашенко.

Серьезный маркер, который позволит понять, куда клонится Батька – последует ли отставка Макея или же начнется падеж среди силовиков – в первую очередь Виктора Лукашенко и министра МВД Караева. В первом случае, это будет яркий сигнал, что Белоруссия уходит под российский зонтик. Во втором случае – это будет сигнал к разрушению силовой опоры власти Лукашенко. Пока что можно наблюдать своеобразное балансирование, но как знать, к чему могут вынудить события. Пока что идет локальное и пока еще не критичное дезертирство мелких чиновников и функционеров. Силовые структуры пока что сохраняют видимую лояльность. Но несложно представить, что произойдет, если ОМОН и МВД начнут делать крайними (на что напирает оппозиция), так как это выбьет из под Лукашенко главную опору, как сдача "Беркута" после первого разгона онижедетей в 2013-м году, подорвала лояльность силовых структур к Януковичу.

5. Сегодняшние митинги прошли без особых эксцессов. По всей стране в них участвовало несколько десятков тысяч человек, но никаких маршей миллионов не было и близко. С другой стороны, даже этого хватает, на фоне отсутствия пролукашенковских митингов, так как в борьбе за уличную картинку Батька проигрывает. Можно отметить увеличение змагарской символики и все более навязчивое использование типовых приемов классических цветных сценариев, хорошо знакомые тем, кто наблюдал процессы на Украине в 2004 и 2014 году. Не замечать очевидного становится все сложнее. Вместе с тем можно отметить по-прежнему крайне посредственную информационную работу государственного аппарата и сторонников Лукашенко. Применяемые информационные подходы носят устаревший и неэффективный характер, особенно в кризисных условиях. Складывается впечатление, что несмотря на предвыборные заявления о готовности к предотвращению майданных сценариев, в полной мере белорусские органы власти и силовики оказались не готовы и ряд ходов оппонентов для них очевидно стал сюрпризом, что скорее всего и объясняет поведение властей, которые думали действовать в рамках своего сценария, а вынуждены действовать в рамках чужого сценария. Есть от чего забеспокоится. Как говорят в шахматах "попал под дебютную разработку и вынужден разбираться за доской с тем, что у соперника еще до партии стояло дома на компьютере".

6. Лукашенко также объявил о том, что в Белоруссии практически завершилось формирование нового правительства, которое уже де-факто приступило к работе. Данное правительство Лукашенко считает полностью конституционным. Еще раз было заявлено, что страну никому не отдадут и ситуация будет удержана, о чем отдельно довели руководству Генштаба ВС Белоруссии и Министерства Обороны Белоруссии. Как представляется, в числе прочего обсуждались и договоренности о возможном задействовании ВС РФ на территории Белоруссии "в случае необходимости", что даже в виде абстрактной возможности, потенциально может укрепить лояльность военных и прочих силовиков, учитывая достаточно тесные отношения белорусских и российских военных, мол в случае крайней необходимости, Россия не бросит, особенно после того, как власти начали сдавать назад в вопросе применения ОМОНа и внутренних войск.

7. Минобороны Белоруссии официально опровергло информацию о задержании на территории страны наемников из Сербии, назвав это очередным фейком из телеграм-каналов.

8. МВД Белоруссии выложило видео с подборкой различных беспорядков со стороны "мирных протестующих". Оппозиция раскручивает видео с единственной "сакральной жертвой" (ту самую, которую сегодня хоронили с вставанием на колени), которую якобы застрелил во время протестов сотрудника спецназа МВД "Алмаз". По-прежнему умиляют рассказы про чрезмерную кровавость Лукашенко, хотя за все время по настоящему предъявлен только один конкретный труп некоего Тарайковского, из которого сейчас лепят белорусского Джорджа Флойда (послы ЕС возлагают цветы на место его гибели), который как и Флойд является бывшим уголовником отсидевшим 7 лет за убийство. Что не помешало обвинить Лукашенко в "геноциде". Ас-Сиси и Эрдоган хохочут от такого "кровавого коллеги". В Боливии ехидно посмеивается Аньес. Да и много кто еще.

Пока что ситуация балансирует и может иметь разные исходы как для самого Лукашенко, так и для тех сил, которые за кулисами криков про "честные выборы", решают вопросы определения вектора развития Белоруссии на ближайшие годы (что собственно и является главным смыслом происходящего, а не "честные выборы") о котором большая часть населения как обычно узнает пост-фактум после митингового угара, когда ничего изменить уже будет нельзя.