Китай демонстрирует поддержку белорусскому лидеру на фоне критики со стороны ЕС

16.08.2020, 4:59, Разное

«Это стало бы очень тревожным сигналом… если Китай продолжит оказывать поддержку Лукашенко», – говорит представитель ЕС.

Комментарий последовал за обвинениями в коррупции на президентских выборах, которые Александр Лукашенко выиграл с большим перевесом

Stuart Lau Published: 15 Aug, 2020

Председатель КНР Си Цзиньпин стоит между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром на саммите Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. Фото: EPA-EFE

В то время как политическая турбулентность в Белоруссии продолжает усиливаться, Китай – единственная крупная держава, которая поддерживает её давнего президента Александра Лукашенко.

Обвиняемый Европейским Союзом и США в фальсификации выборов 9 августа, которые принесли ему шестой президентский срок, Лукашенко, на фоне натянутых отношений Минска со своим традиционным союзником в Кремле, заявил, что Россия пыталась дестабилизировать его страну накануне голосования.

В пятницу все 27 министров иностранных дел ЕС подготовили список белорусских чиновников, в отношении которых будут применены санкции, в ответ на дни жестоких репрессий против протестующих, по крайней мере двое из которых были убиты и 6000 арестованы – после победы Лукашенко на выборах, которую они описали как «ни свободные, ни справедливые».

ЕС также «считает, что результаты были сфальсифицированы, и поэтому не признает результаты выборов», – говорится в пресс-релизе.

Си Цзиньпин позвонил Александру Лукашенко, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фото: EPA-EFE

Отказ ЕС от этого результата контрастирует с личной поддержкой Лукашенко президентом Китая Си Цзиньпином.

Во время телефонного разговора с Лукашенко в понедельник, Си поздравил его «от имени китайского правительства, китайского народа и от моего имени», сообщает агентство Синьхуа.

Си сказал, что он готов работать с Лукашенко, чтобы «совместно продвигать всестороннее стратегическое партнерство Китая и Белоруссии и расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в различных областях».

С другой стороны, отношения Беларуси с Россией натянуты. За несколько дней до выборов в Белоруссии были арестованы 33 россиянина по обвинению в планировании организации там «массовых беспорядков».

По словам Минска, подозреваемые принадлежали к частной военизированной компании «Вагнер», группы, которую долгое время обвиняли в близости к Кремлю и размещении своих наемников в зарубежных странах.

Когда Лукашенко объявил о своей победе, президент РФ Владимир Путин позвонил ему, чтобы поздравить его, и 33 россиянина были отпущены.

65-летний Лукашенко правит Беларусью с 1994 года, но сталкивается с недовольством населения вызванным пандемией коронавируса, вялостью экономики и ущемлением прав человека.

Утвержденные государством экзит-поллы показали, что он набрал почти 80 процентов голосов, в то время как его главный оппонент Светлана Тихановская, бывшая учительница английского языка, которая несколько недель назад возникла из безвестности и возглавила митинги протеста против него, набрала менее 7 процентов.

Люди протестуют перед посольством Белоруссии в Варшаве, Польша, в пятницу. Фото: Reuters

Официальный представитель ЕС на условиях анонимности сказал, что блок будет уделять пристальное внимание тому, как Китай решает то, что они считают «европейским делом».

«Если Китай продолжит оказывать поддержку Лукашенко, это станет очень тревожным сигналом для стран-членов ЕС, которые едины в ответе на белорусские события», – сказал он.

По мнению аналитиков, сохранение Лукашенко у власти необходимо для обеспечения интересов китайского бизнеса к стране.

По словам белорусских чиновников, Китай пообещал инвестировать 520 миллионов долларов в китайско-белорусский промышленный парк «Великий камень». На эти средства были построены дорога общего пользования, пожарное депо, коммуникационная сеть и газовая сеть до границ парка.

Два месяца назад в телефонном разговоре с Лукашенко Си призвал обе стороны ускорить строительство парка, расширить сотрудничество и укреплять отношения.

Он охарактеризовал китайско-белорусские отношения как «поддержка и забота друг о друге сквозь все препятствия и испытания».

Сближение Си с Лукашенко сталкивается с ещё одной областью геополитической напряженности: отношения с Россией.

В январе Лукашенко обвинил Путина в попытке сделать Белоруссию, ранее входившую в состав Советского Союза, частью России. Путин давно настаивает на сближении с Минском под эгидой единого государства, что Лукашенко пока отвергает, обвиняя Россию в желании поглотить его страну с населением 9,5 миллионов человек.

Белоруссия является ключевой страной транзита российской нефти, идущей на Запад, и Москва издавна рассматривает ее как полезную буферную зону между собой и НАТО.

После получения китайского финансирования в октябре министр финансов Белоруссии Максим Ермалович заявил: «Мы не рассматриваем кредит правительства Российской Федерации как источник финансирования и, по сути, не ведем переговоров по этому кредиту.

«Никаких запросов к российской стороне мы не направляли. Мы не ожидаем получения российского кредита».