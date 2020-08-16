В Раде заявили о готовящемся перевороте на Украине

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16.08.2020, 4:30, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, сообщил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Как утверждает Киева, бывший украинский лидер постарается захватить «несколько административных зданий, возможно, даже офис президента», а также потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента.

По его словам, участвовать в перевороте будут люди, которые «имеют желание и опыт свержения власти», при этом украинские СМИ осветят ее как демократический процесс.

«Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы – это устроить переворот», – заключил депутат Рады.

Ранее Кива заявлял, что Порошенко совместно с националистами готовит «кровавый» госпереворот в стране, который повлияет на президентство Владимира Зеленского.



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