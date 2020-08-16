Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников

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16.08.2020, 3:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по возвращении из своей поездки по Дальнему Востоку доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона.

«Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту России», – приводит его слова ТАСС.

Премьер напомнил, что президент ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики России.

«За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока», – добавил Мишустин.

Мишустин прибыл на Камчатку в четверг, 13 августа. Он посетил ряд объектов, в том числе краевую больницу имени Лукашевского и рыболовецкий колхоз имени Ленина, а также провел совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

В субботу сообщалось, что Мишустин поддержал проект по созданию научно-образовательного центра в поселке Паратунка на Камчатке.



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