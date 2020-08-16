Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

16.08.2020, 3:25, Разное

Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

«То, что происходит на этих территориях (на Западе — ред.) спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — пояснил он в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по Интерфаксу).

Лукашенко поручил силовикам не допустить, чтобы выстроилась «цепь неравнодушных» от Витебска до Киева: «Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек» (цитата по БелТА).

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В Беларуси с 9 августа, когда прошло голосование на президентских выборах, идут протесты, задержаны тысячи человек. ЦИК утверждает, что Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов. ЦИК их отклонил, а жалобу Сергея Черечня, которую он подавал не сам, а через представителя, и вовсе не принял.