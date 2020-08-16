Основателя белорусских Telegram-каналов NEXTA объявили в России в розыск

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16.08.2020, 3:15, Новости дня

Создателя каналов Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило в России объявили в розыск. Информация об этом содержится в карточке разыскиваемого из базы данных розыска министерства внутренних дел России.

“Основание для розыска: разыскивается по статье УК”, – написано в карточке.

Фото: разыскная карточка из базы данных МВД России

Каналы Nexta активно освещают протесты в городах Беларуси после президентских выборов.

МВД Беларуси открыло уголовное дело в отношении Путило и также объявило его в розыск. В Беларуси ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Канал NEXTA Live, который сообщает об оперативных новостях из Беларуси, – самый популярный Telegram-канал в стране. На 15 августа у канала 1,98 млн подписчиков. В редакции работает до пяти человек. Все они находятся в Польше, поскольку в родной стране против них возбуждены уголовные дела.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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