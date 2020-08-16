Мнение: После

16.08.2020, 3:05, Разное

Если не можешь победить – возглавь. Вполне рабочая схема, по которой любая успешная революция "снизу" перехватывается "сверху". Для Белоруссии эта схема, вне всяких сомнений, станет основной в случае, если Лукашенко будет вынужден покидать насиженное место. Проблема в том, что в отсутствие национальной крупной буржуазии перехватывать будет крупная буржуазия иностранная.

В строго марскистской терминологии сейчас в Белоруссии просиходит вполне себе классическая мелкобуржуазная революция, и никак иначе. Она, конечно, не осознает себя таковой, но в целом ее характеристика крайне близка к этой. Мелкобуржуазные революции нигде и никогда не приводили к политической победе движущего их класса, они всегда либо трансформировались в реакцию, либо перехватывались крупной буржуазией. И это эмпирическое правило, которое обойти невозможно. Скажем, в Египте мелкобуржуазная революция, сместившая Мубарака, через два года завершилась возвращением египетских фелюлей во главе с генералом Сиси. На Украине относительно мирный Евромайдан был перехвачен местными крупными олигархами, которые через ввод в него профашистских ультранационалистических группировок вначале оседлали протест, а затем довели дело до смещения Януковича, оставив сам режим в полной неприкосновенности. Избыточных пассионариев бросили умирать на Юго-Восток, а классовый союзник Путин любезно предоставил обоснование, по которому пушечное мясо Майдана должно было умереть на периферии.

Других сценариев у мелкобуржуазных революций нет. Есть пример Советской России, когда в обстановке турбулентности и краха управления к власти пришли большевики, перехватив ее уже у крупной буржуазии – но этот сценарий уникален, а главное – в Белоруссии просто нет пока никакой подобной силы. Эйфории – хоть отбавляй, силы – нет.

Для Белоруссии всё это, безусловно, плохо. Лукашенко выжег поляну, не дав возникнуть местной национальной крупной буржуазии и уж тем более социал-демократической структуре. Он довольно посредственно копировал поздний СССР, где все активы страны находилась под управлением класса номенклатуры. Не в собственности, но в полном и бесконтрольном управлении. Что, кстати, было одним из движущих мотивов для партсовноменклатуры зафиксировать ситуацию, но уже окончательно передав активы именно в собственность.

Белоруссия с крахом модели Лукашенко (а эта модель является неотъемлемой частью персоналистского режима, и с уходом Лукашенко без сомнения тоже прикажет долго жить) остается один на один с внешними хищниками, среди которых самые алчущие – это Россия, Китай и Европа (от лица которой выступает Польша). Теоретически возможен сценарий некой народной республики, гордо вставшей на баррикады против всех иностранных шакалов, но будем реалистами – у белорусов пока нет национальной идеи и структуры, которая бы ее провозгласила. Национальной – не в смысле "бульба-цыбуля-вышиванка", это примитивно. Национальной – в смысле собственного национального проекта (причем неважно – левого, правого или какого еще). Лукашенко настолько выкосил политическое пространство страны, что на этом выжженном солончаке еще долго ничего нормального не вырастет. Все, что сегодня может родить белоруское политическое пространство – это коллаборационизм чистой воды. Прозападный, прокремлевский или прокитайский – но точно не пробелорусский.

Сегодня Лукашенко звонил Путину и, скорее всего, этот звонок запусктил процесс его личной капитуляции. Этот звонок расценивают как преддверие военного вторжения, но скорее всего, расчет на то, что его можно пропустить. Правда, учитывая специфический процесс мышления кремлевских, идея вторжения и агрессии под видом братской помощи будет оставаться всегда в качестве вполне рабочего варианта.

В случае ухода Лукашенко, понятно, будут объявлены новые президентские выборы (причем неважно, как именно юридически это будет оформлено – скорее всего, раз Лукашенко объявлен победителем, то под какие-то гарантии с его стороны ему будет дано право принести присягу и через некоторое время объявить об отставке. После чего включится формула, позволяющая проводить досрочные выборы. Возможен и более жесткий вариант – через непризнание итогов нынешних выборов или даже признание победителем Тихановской. Это крайне маловероятные сценарии, но и они в итоге приводят к досрочным выборам, так как Тихановская клятвенно обещала немедленно провести правильные и честные выборы). На этих выборах должен будет победить ставленник Кремля с задачей ускоренно провести интеграцию в Союзное государство. Во всяком случае, именно так обязан рассуждать Кремль.

Но это очевидные шаги. В которые могут вмешаться целый ряд неожиданностей. Во-первых, внешние – и Китай, и Европа могут не согласиться с вариантом Кремля и начнут жестко противодействовать. Европа может ввести санкции, причем санкции секторальные, что для белорусской промышленности будет крайне тяжелым ударом. Не стоит забывать, что Белоруссия имеет внешний долг, который не покрывается ее резервами, это тоже вполне серьезный инструмент давления на нее – и со стороны Европы, и со стороны Китая. Во-вторых, внутренние неожиданности – народ Белоруссии может выступить против планов интеграции, так как идея Союзного государства ассоциируется с Лукашенко, а теперь все, что с ним связано, будет вызывать вполне очевидное отторжение. Да и все более громко звучащий лозунг "Мы разберемся сами", адресованный лично Путину, показывает, что желающих на интеграцию, мягко говоря, не так уж и много. Кандидат в президенты на первых честных выборах, да еще и в обстановке психологического подъема, неизбежно получит вопрос о своем отношении к идее Союзного государства, и это может похоронить шансы даже самого перспективного с точки зрения Кремля кандидата.

Скорее всего, и Польша, и Китай будут противодействовать Кремлю именно на этом поле – идея Союзного государства в Белоруссии может сейчас похоронить шансы любого, и именно в эту точку и будут бить.

Так или иначе, но сейчас вопрос заключается в том, какова будет судьба Лукашенко и как долго он еще будет пытаться выкручиваться в своем совершенно безнадежном положении. Пока этот этап не пройден – обстановка будет деградировать, и довольно быстро. Поэтому через пару недель расклады могут оказаться совершенно иными, чем сегодня. А потому все, что последует после окончательного решения судьбы Лукашенко, можно рассматривать по итогам его нынешних метаний и торговли со всеми. Не раньше. Гадать – можно. Рассматривать – нет.