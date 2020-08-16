Личное: Шмуля пошутила, папа пошмалял

16.08.2020, 3:01, Разное

Вы думаете, что тупое быдло — это исключительно лишённая амбиций серая масса? Вы ошибаетесь.

Случается (и довольно, кстати, часто), что тупое быдло вдруг решает, что оно и не быдло вовсе, и не тупое, а не такое, как все.



Фото: Инстаграм

Среди тупого быдла есть подвид, который любит быть на виду. Иногда в своём желании быть на виду такие персонажи заходят слишком далеко.

На фото слева — мать грудного младенца, на фото справа — свидетельство о рождении малышки.

Да, можете верить своим глазам: девочку назвали Шуткой. Документ опубликовал с своём Инстаграме отце ребёнка, подписав фото: «Шмуля пошутила, папа пошмалял».

Хотите увидеть папашу?

Видео: Инстаграм

Схватил малышку за ногу и трясёт. Смешно ему.

Расписал конечности под хохлому, серьги в уши понавтыкал, мамаша ещё и кольцо в нос воткнула, словно она — корова на выпасе, и давай хайпится на собственном младенце.

Смотрите, какие мы прогрессивные родители! Не такие, как все! Весёлые, беззаботные, и индивидуальность у нас — ярче некуда, и имя ребёнку оригинальное подобрали! Не какое-то там быдло трамвайное, а хипстеры из бабершопа с пирсингом и ковром на ногах.

Не понимают болезные: яркая индивидуальность зарождается и нарабатывается в читальном зале библиотеки, а не в тату-салоне и не в родах дома в ванной после пранамудрой беременности.

Умнейте!

А малышку, конечно, — очень жаль: родители-идиоты — это трагедия в самом начале жизненного пути.

Что предлагаете делать с такими родителями? Оставить в покое? Лишить родительских прав? Что-то ещё?

Что именно?