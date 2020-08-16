 

Daily Telegraph – Минобороны Британии раскритиковали за непродуманную борьбу с мигрантами

16.08.2020, 2:54, Новости дня

Бывший первый морской лорд Алан Уэст обвинил военное ведомство Соединённого Королевства в том, что оно торопится показать успех борьбы с миграционным кризисом и поэтому отправляет самолёты Королевских ВВС в Ла-Манш. Однако, по мнению экс-военачальника, решить проблему с беженцами по силам только флоту, пишет The Daily Telegraph.


Reuters

Министерство обороны Великобритании использует ВВС в качестве «сиюминутного решения» миграционного кризиса. С таким обвинением в адрес ведомства выступил бывший  первый морской лорд Алан Уэст, пишет The Daily Telegraph.

Накануне представители Минобороны страны подтвердили, что самолёты P-8 Poseidon и Shadow R-1 помогут Пограничной службе. В заявлении ведомства говорится, что «высота, на которой летит воздушное судно, обеспечивает большее поле обзора и может покрывать большую площадь, что делает его более эффективной платформой наблюдения на обширной территории, чем корабль, выполняющий ту же задачу».

Но хотя Уэст признаёт необходимость наблюдения с воздуха, он настаивает, что в этом случае «без кораблей не обойтись». «Похоже, что Минобороны применяет ВВС в качестве сиюминутного решения. Они отправляют самолёты и говорят: «как же много мы делаем», — заявил в интервью The Telegraph экс-начальник главного морского штаба Соединённого Королевства.

«Они думают, что это их бесплатный ключ к спасению, но если кто-то добирается до нашей страны, то добирается по воде», — добавил Уэст. Он призвал Минобороны не забывать, что «Британия — остров» и координировать ответные действия на миграционный кризис с флотом, который должен получить контроль над операцией.

Между тем в эксклюзивном опросе аналитического центра YouGov для Daily Telegraph 71% британцев заявили, что поддерживают развёртывание военно-морских судов для патрулирования границы, чтобы предотвратить её незаконное пересечение. В то же время 69% поддержали использования Королевских ВВС для помощи Пограничной службы.

Три четверти опрошённых признались, что считают попытку незаконного проникновения  в Великобританию через Ла-Манш серьёзной проблемой. Опрос был проведён на фоне прибытия рекордного числа мигрантов — за последние десять дней в страну через пролив попали 900 беженцев, обращает внимание издание.

«В то время как поисково-спасательные и разведывательные самолёты Королевских ВВС уже находятся в воздухе, ВМФ Великобритании всё ещё не отправил корабли в Ла-Манш. Так или иначе, но очевидно, что большая часть британской общественности поддержит продолжение использования обоих видов вооружённых сил для охраны границы», — прокомментировал полученные данные официальный представитель YouGov.



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