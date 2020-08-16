24 Horas – «позор и унижение» — «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2

16.08.2020, 2:54, Новости дня

Мюнхенская «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов унизила «Барселону», разгромив её со счётом 8:2, передаёт Canal 24 Horas TV. Один из игроков сине-гранатовых Жерар Пике назвал этот результат и вылет клуба из турнира «позором», говорится в материале.

Плохие новости для испанского спорта. В полуфиналах Лиги чемпионов не будет испанцев. «Барселона» возвращается сегодня домой после вчерашнего унизительного поражения в матче против мюнхенской «Баварии».

Вот так среди гвалта недовольства и оскорблений прибыли игроки в отель, где разместилась команда, после исторического поражения 2:8. Этот результат и вылет из турнира Пике назвал «позором». После игры президент клуба Бартомеу объявил о том, что будут предприняты меры.

Между тем в полуфиналах Лиги чемпионов не будет ни одного представителя Испании.

АЛЬБЕРТ ФОНТ, корреспондент TVE: Перед возвращением домой — это произойдёт сегодня в полдень — «Барса» проводит последние часы в Лисабоне, где она пережила один из самых унизительных вечеров в своей истории. В этом противостоянии мюнхенская «Бавария» унизила «Барселону» и буквально растоптала её, забив 8 мячей и пропустив два.



Один из капитанов команды Жерар Пике высказался без обиняков, призвав к принятию решений, которые должны затронуть не только тренеров и игроков. Эти слова истолковали как предложение к проведению выборов президента клуба. Кроме того, Пике заявил, что если проблема заключается в нём самом, то он не имеет ничего против ухода из команды.



В более сдержанной манере высказался президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, дав понять, что решения будут приняты, однако сейчас момент ещё не настал.

КИКЕ СЕТЬЕН, тренер «Барселоны»: Крайне болезненная ситуация. Сейчас меня беспокоит не только моё будущее, поскольку я знаю, что такова профессия, которую я выбрал. Но особенно больно от осознания того, что столь тяжёлое поражение означает для фанатов и клуба. Определённо можно сказать, что, когда такое случается, доверие к тренеру естественно падает. Это очевидно, не так ли? Позиция Пике — опытного игрока, который провёл здесь всю жизнь, — кое о чём да говорит, не так ли?

БОЛЕЛЬЩИК: Как я уже сказал, не помню столь исторического и столь прискорбного результата. И такого позора тоже не помню. Вообще не помню такого. Насчёт случившегося сегодня: я смеюсь, чтобы под конец не заплакать.

Дата выхода в эфир 15 августа 2020 года.