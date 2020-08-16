Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

16.08.2020, 2:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пообещал серьезно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

«Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Трамп ответил на вопрос о том, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется в страну.

По словам Трампа, мнения в этом вопросе разделились: многие думают, что к Сноудену надо относиться по-другому, а кто-то считает, что тот «сделал плохие вещи».

В четверг Трамп во время интервью с изданием New York Post заявил, что «много людей считают, что с ним (Сноуденом – прим. ВЗГЛЯД) обращаются несправедливо».

Сноуден в 2013 году передал нескольким крупным СМИ секретную информацию, касавшуюся системы PRISM, через которую американские спецслужбы следили за людьми по всему миру. Кроме того, благодаря разоблачениям Сноудена выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало и телефоны мировых лидеров.

Впоследствии РФ предоставила Сноудену убежище. Он говорил, что только РФ имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

В апреле 2020 года Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ еще на три года.