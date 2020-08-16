Мнение: Битва при Каламазу

16.08.2020, 2:50, Разное

Прекрасное из штата Мичиган.

Сторонники Трампа/Proud Boys и активисты BLM/Antifa сошлись с баталии в городе Каламазу.

Попутно и те и другие еще и от полиции получили. Был арестован один журналист за препятствование движению. Тех кто не хотел уходить, разгоняли газом.

Несколько особо буйных с обеих сторон арестованы.



Я как он!



Так, меня бить нельзя! Ты белый!