 

Мнение: Битва при Каламазу

16.08.2020, 2:50, Разное

Прекрасное из штата Мичиган.
Сторонники Трампа/Proud Boys и активисты BLM/Antifa сошлись с баталии в городе Каламазу.
Попутно и те и другие еще и от полиции получили. Был арестован один журналист за препятствование движению. Тех кто не хотел уходить, разгоняли газом.
Несколько особо буйных с обеих сторон арестованы.


Я как он!


Так, меня бить нельзя! Ты белый!

Источник: Colonel Cassad



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