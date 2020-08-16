 

Мнение: Один Цой и много-много обдолбанных хендриксов

16.08.2020, 2:40, Разное

По мне так смешно какого-то, прости господи, Хендрикса сравнивать с Цоем! Хендрикс что? Ну, на гитаре ВРОДЕ БЫ неплохо играл. Но мало ли их, на гитаре лабать умеющих? Потом обдолбался и копыта откинул? Тоже, прямо скажем, невелика заслуга.

Цой писал великолепную музыку и, главное, очень хороший был поэт. Исполнительское мастерство – да и, пожалуй, музыка как таковая – на мой взгляд, бессмысленны без хорошего текста.

А уж сравнение Цоя с Мадонной, на мой взгляд, вообще оскорбительно. Мадонна – певичка, Цой – поэт. Что тут можно сравнивать?

Забавляет вердикт “локально популярен” по отношению к Цою. Это, видимо, в противовес Мадонне? Ну так и Пушкин, в общем-то, “локально популярен”. Проблема языка, знаете ли. Не все знают русский. Но Мадонне нам уже тоже нашлось чем ответить – группа “Тату” ей нос утерла. Пока хватит, думаю.

Цой и “Битлз”? Что ж, тут сравнивать можно. Я люблю и тех и других

Источник: Размышления вольного социолога



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