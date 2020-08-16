Мнение: О Беларуси без Лукашенко

16.08.2020, 2:35, Разное



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С некоторым удивлением прочёл у человека либеральных взглядов почти панегирик ныне действующему белорусскому президенту Александру Лукашенко. Который ухитрился за считанные месяцы утомить свой народ и за считанные дни стать для него персоной нон-грата (если верить соцсетям и не верить данным ЦИК). И которого, тем не менее, нельзя свергать или менять на неофициальную победительницу выборов Светлану Тихановскую, потому что…

Потому что белорусская #экономика, завязанная на государство и на государственного мужа, «не выдержит» перемены первого лица.

Скорее всего, после свержения [Александра] Лукашенко Беларусь тут же станет игрушкой других сил – либо внешних, либо внутренних. Страна, как минимум, до выборов станет поляной грубых политтехнологических манипуляций, госаппарат посыпется, а вслед за ним и экономика.

Да, белорусская экономика слишком завязана на государственное администрирование и геополитические обстоятельства. Если резко выдернуть из-под неё и то, и другое, то уже через несколько месяцев рабочие выйдут протестовать не против нечестных выборов, а против невыплаты зарплат. Нехорошая экономика? Да, нехорошая. Но она функционирует и вот прямо сейчас ставить ее под удар – политическое преступление. Люди ходят на работу, растят детей, строят планы и не берутся за бейсбольные биты. Долларовый ВВП на белорусскую душу в два раза больше, чем на украинскую, в стране идеальные дороги, даже второстепенные, и минимальная #коррупция. В революционном порыве люди думают, что все эти завоевания последних десятилетий никуда не денутся, просто к ним еще прибавятся и демократические спа-процедуры. Но люди заблуждаются.

Вот в чём вопросы. Переживут ли достаточно крепкие сегодня белорусские предприятия период неизбежного кризиса? А жёсткие экономические реформы, которые скорее всего последуют после смены власти? А смену геополитического вектора? Европе нужны белорусские машины и станки? Нет, там на #Беларусь смотрят лишь как на рынок для своей продукции. И если прямо сейчас отдать страну в руки человека, который неделю назад заявила, что она всего лишь слабая женщина, это почти гарантия того, что через 2-3 года гордые белорусы массово поедут в Польшу собирать клубнику.

Вот такой вот аргумент. А вывод – демонтаж авторитарного «режима Лукашенко» должен проводить… сам Александр Лукашенко. При поддержке сына.

Технически, повод для сомнений есть. В автократиях действительно вся система управления сверху донизу предельно персонализована, и потому смена первого лица – такое непростое дело. Допустим, #СССР не распался после смерти диктатора Иосифа Сталина, чья власть была неограниченной и предельно персоналистской, а наоборот вышел на пик своих достижений при двух его преемниках, Никите Хрущеве и раннем Леониде Брежневе. Но произошло это во многом благодаря существованию легитимной элиты, узаконившей свой право на #власть – верхушки КПСС. Ни в Беларуси, ни в России нет и близко подобных аналогов. Они есть, например, в Китае, поэтому Поднебесная так легко переносит смену авторитарных лидеров.

С другой стороны, есть и контраргументы, особенно по части экономики. Её особенностью является не только запредельный характер государственного участия, но и фактическая монопсония. Порядка половины внешней торговли Беларуси приходится на единственного покупателя – Россию. А по крупным предприятиям, типа МАЗа, и того больше. На #ЕС, для сравнения, приходится максимум одна шестая как по экспорту, так и по импорту. В такой ситуации только идиот рискнёт провозгласить смену геополитической ориентации, тем более, что и Евросоюз не горит желанием стать главным спонсором Беларуси. Он и с Украиной-то не горел, рассчитывая через неё получить backdoor на российский рынок, но тут не горит особенно ярко.

То есть, при любой смене первого лица в Беларуси объективные экономические реалии быстро возьмут верх над политической конъюнктурой. Далее, если например, кто-то пожелает провести приватизацию белорусских предприятий, то почему именно по Чубайсу, а не, скажем, по китайскому образцу, что поставторитарному строю подходит даже больше? Почему непременно начнётся хаос, если хитрого президента заметить на умеренно-пророссийского, а иных экономическое положение Беларуси и выдвинуть не позволит? В чём причина страхов перед сменой автократа?

Не в том ли, что если подобный фокус получится провести в Беларуси без особого ущерба для экономики и социального положения народа, то и в России расцветёт вольнодумство на сей счёт? И если да, то почему его боятся либералы?