 

Водителям пригрозили уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

16.08.2020, 2:30, Новости дня

Водители в РФ будут привлекаться к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации, сообщили в пресс-центре МВД.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», – сообщил ТАСС представитель ведомства.

В то же время он добавил, что в случае, «если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении технического осмотра автомобиля, ему необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением».

C 27 июля введена уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», – отметили в МВД.

1 августа премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы технического осмотра (ТО).



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