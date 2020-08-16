Мнение: Стендаль был безымянным

16.08.2020, 2:30, Разное

Оригинал взят у mishustix Загадка Стендаля

В то время как другие терзались вопросом, откуда берутся дети, мне в детстве не давала покоя другая проблема: как звали Стендаля? Вот всех писателей как-то звали, а у зарубежных как правило было длинное красивое имя: Джордж Гордон Ноэл, Перси Биш, Эрнст Теодор Амадей, Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс… А почему Стендаль всегда просто Стендаль?

Наконец мне где-то встретился "Фредерик Стендаль". И действительно, в некоторых книгах иногда стоял инициал Ф. (правда, не на обложке, а где-нибудь в статье, оглавлении или выходных данных).

Чуть позже я прочно утвердился в знании, что Стендаля звали Анри Бейль, и псевдоним его состоял только из этого одного слова – Стендаль (в честь немецкого городка).

А вот сейчас задумался – а откуда вообще этот мем про Фредерика Стендаля?

Оказывается, тут всё интересно, почище "Николая Ленина" (о котором писал, кажется, сынок известной мамы несколько лет назад).

Во-первых, Ф.Стендаль существует, по всей видимости, только в русской практике. Ни во французских источниках, ни на других языках он никак кроме Стендаля и Анри Бейля не именуется. Кстати, интересно, что в ряде старых энциклопедий он фигурирует на букву Б, а статья "Стендаль", если она вообще имеется (например, Брокгауз-Ефрон вообще не знает такого писателя!), отсылает к Бейлю. Это случай Большой энциклопедии Южакова (1900) и одиннадцатого издания "Британники" (1911).

Но вернемся к псевдофредерику. Эта традиция имеет корни в советских временах (с детства помню!), но в наши дни стала явно больше распространена. Что, конечно, неудивительно, учитывая уровень современных издательств. Вот парочка примеров:

и

Это то, что Гугл выцепил, и только те случаи, где "Фредерик" прямо на обложке. А если уж считать количество результатов и страниц со справками и рефератами, то это вообще ужас.

В энциклопедиях и литературоведческих трудах, а также трех собраниях сочинений Стендаля, выпущенных в СССР, этой ереси не встречается. Проскальзывает она скорее там, где Стендаля упоминают вскользь.

Кстати, вот курьезный пример из книги "Литературные манифесты западноевропейских романтиков" (М., 1980), подготовленной, между прочим, ведущими зарубежниками:

Здесь, как мы видим, бедняга уже превращается в Франсуа!

Ключ к разгадке может заключаться вот в чем (С.Артамонов. "Сорок веков мировой литературы", книга 4. М., 1997. С. 162):

В эту книгу я, честно говоря, полез посмотреть, не предается ли автор известной ереси и не именует ли Стендаля Фредериком. Но он меня приятно удивил.

Если попробовать копнуть поглубже, то выходит, что еще в 1840 г. Бальзак обозвал Стендаля Фредериком в заголовке посвященной ему статьи Etudes sur M. Beyle (Frédéric Stendhal) в журнале "Ревю паризьен". А в 1844 г. его снова называют Фредериком в другой заметке (не нахожу полного текста в Интернете). Интересно, что первый текст напечатан под названием "Этюд о Бейле" в последнем томе "огоньковского" 24-томника Бальзака (1960), без всяких "Фредериков"! Интересно было бы посмотреть на французские издания, но где ж возьмешь статьи Бальзака? Печатать в последних томах собрания (причем массового, зачастую) эссеистику или письма – типично советская практика.

В Интернете нашлась прекрасная статья 1965 г. об этом самом Frédéric Styndall, персонаже давно забытого Кератри, и описке Бальзака. Автор (некий неизвестный мне бретонец) предполагает, что поскольку персонаж "Фредерик Стендаль" был на слуху, то Стендаля могли и при жизни иногда так называть, что, может быть, могло его даже позабавить.

Однако остается выяснить, когда этот фантом на букву Ф появился в отечественном обиходе впервые и когда впервые попал на обложку (полагаю, что ляпов "обложечного" уровня до развала СССР не было). В этом посте пока что соображения и картинки, накопленные за пару недель размышлений.