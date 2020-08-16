 

В Москве завершилась самая долгая за неделю акция у посольства Белоруссии

16.08.2020, 1:48, Новости дня

Протестная акция у посольства Белоруссии в Москве, продолжавшаяся свыше 12 часов, завершилась, став самой долгой с 9 августа, когда участники акции собрались впервые.

Всего у посольства в субботу находились одновременно до 400 человек. Собравшиеся выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большая часть цепи состояла из девушек в белой одежде с цветами. Кроме цветов, они держали длинную белую ленту, протянувшуюся сквозь весь строй. Они скандировали различные политические лозунги и пели песни, передает ТАСС.

На акции несколько часов присутствовали провокаторы из движения SERB, не обошлось даже без короткой стычки с активистами. Со слов очевидцев, один из участников SERB подносил плакат со словами одобрения действий белорусского ОМОНа слишком близко к лицам собравшихся – из-за этого у него случился конфликт с одной из активисток. Полиция провела беседу с активистами SERB, после чего они удалились, а протестующие стали хлопать правоохранителям и скандировать: «Спасибо».

Полиция вела себя корректно, просила собравшихся освободить часть тротуара для прохожих и не реагировать на действия провокаторов.

К вечеру напротив посольства был сооружен стихийный мемориал из цветов и зажженных свечей, а собравшиеся стали петь под гитару песни Виктора Цоя.

Всего было задержано не более трех человек. Акция проходила седьмой день подряд.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Кроссовер Hyundai Creta нового поколения установил рекорд продаж

31.07 / Путин подписал указ об изменении принципа исчисления разумного срока судопроизводства

12.08 / Литва, Латвия и Польша провозгласили себя посредниками в ситуации с Белоруссией

14.08 / ЦБ ответил на предложение о выпуске 300-рублевой купюры

08.07 / Эксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня РФ и США

04.07 / По итогам встречи в нормандском формате в Берлине Россия взяла паузу для подготовки ответа – Офис президента Украины

27.07 / Вопрос дня: Кому из россиян положены новые антикризисные выплаты?

11.08 / Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

11.08 / Возбудитель чумы обнаружен в Туве

20.07 / Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с синоптиком Беляевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска