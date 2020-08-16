В Москве завершилась самая долгая за неделю акция у посольства Белоруссии

16.08.2020, 1:48, Новости дня

Протестная акция у посольства Белоруссии в Москве, продолжавшаяся свыше 12 часов, завершилась, став самой долгой с 9 августа, когда участники акции собрались впервые.

Всего у посольства в субботу находились одновременно до 400 человек. Собравшиеся выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большая часть цепи состояла из девушек в белой одежде с цветами. Кроме цветов, они держали длинную белую ленту, протянувшуюся сквозь весь строй. Они скандировали различные политические лозунги и пели песни, передает ТАСС.

На акции несколько часов присутствовали провокаторы из движения SERB, не обошлось даже без короткой стычки с активистами. Со слов очевидцев, один из участников SERB подносил плакат со словами одобрения действий белорусского ОМОНа слишком близко к лицам собравшихся – из-за этого у него случился конфликт с одной из активисток. Полиция провела беседу с активистами SERB, после чего они удалились, а протестующие стали хлопать правоохранителям и скандировать: «Спасибо».

Полиция вела себя корректно, просила собравшихся освободить часть тротуара для прохожих и не реагировать на действия провокаторов.

К вечеру напротив посольства был сооружен стихийный мемориал из цветов и зажженных свечей, а собравшиеся стали петь под гитару песни Виктора Цоя.

Всего было задержано не более трех человек. Акция проходила седьмой день подряд.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.