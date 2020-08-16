Мнение: США потерпели унизительное поражение в ООН

16.08.2020, 1:42, Разное

США потерпели катастрофическое, но ожидаемое поражение в Совете Безопасности ООН по вопросу снятия оружейного эмбарго против Ирана. Для американской дипломатии оно стало одним из самых болезненных за последние десятилетия.

США занимали достаточно глупую позицию, когда выйдя из "ядерной сделки" с Ираном, они призывали остальных участников сделки и другие страны, продлить запрет на продажу оружия Ирану, который длился 13 лет. Подобная маниловщина ничем иным кроме произошедшего закончится не могла.

Против американской резолюции проголосовали ожидаемо Россия и Китай https://www.un.org/press/fr/2020/sc14277.doc.htm. За американскую резолюцию проголосовала…Доминиканская Республика! Все остальные, включая членов НАТО, прикинулись шлангом и воздержались. Особый шик провалу США придает тот факт, что американская резолюция (даже в смягченном варианте) провалилась с таким треском, что ее даже ветировать не понадобилось, хотя при необходимости, Россия и Китай могли бы это сделать. Но без вето получилось еще красивее – гегемон смог найти поддержку лишь у Доминиканской Республики.

Вероятно, США хотели бы, чтобы резолюцию заблокировали Россия и Китай. после чего, их бы обвинили в пособничестве терроризму, но вместо этого получилась добиться поддержки Доминиканской Республики. Это какой-то позор.

Советник Трампа по нац.безопасности по итогам признал поражение США, но заявил, что США продолжат борьбу. Уже анонсировано введение новых санкций против Ирана. Помпео ругался на несовершенство ООН и непонимание опасности Ирана. Таким образом, уже с октября, Россия и Китай могут легально продавать оружие Ирану. Уверен, что Тегеран безусловно воспользуется этой возможностью. В Иране не без злорадство отметили, что США снова потерпели унизительное поражение в ООН. Также Иран поблагодарил мировое сообщество за то, что было продемонстрировано, что односторонняя политики неприемлема и США благодаря этому оказались в международной изоляции.

Плюс до кучи, мой материал про гибридную войну США и Ирана на Ближнем Востоке.

В то же время, после убийства иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани, на территории Ирака наблюдается нарастание гибридной американо–иранской войны. Поддерживаемые Ираном шиитские формирования усиливают давление на правительство Мустафы Аль-Каземи и проамериканских чиновников из министерства обороны и Аппарата Противодействия Терроризму. Особенно это касается недавно созданных шиитских группировок, узко профилированных на силовое воздействие на американскую военную инфраструктуру на территории Ирака. Бойцы же таких группировок как «Хашд Шааби», «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль Аль-Хак» действуют относительно легально. Добившись политического решения о выводе американских войск с территории Ирака, Иран сосредоточил свои силы на нанесении ущерба американской военной инфраструктуре, тем самым повышая издержки США от их нахождения в Ираке. Одновременно усиливается давление на правительство, чему способствуют любые ответные меры США, затрагивающие не только иранских прокси, но и иракских силовиков.

На текущий момент эта деятельность заключается в следующем:

обстрелы из неуправляемых ракет, оставшихся в Ираке американских военных баз (кроме баз на территории Иракского Курдистана);

систематичные обстрелы «зеленой зоны» в Багдаде и американского посольства (ущерб там практически минимален, но систематичность обстрелов создает постоянный медийный эффект);

нападения на логистические конвои американской армии в центральном и западном Ираке, уничтожение машин, инженерно-строительной техники и различного имущества;

закладка фугасов, обстрелы американских машин из реактивных противотанковых гранатометов (РПГ) в центральном или южном Ираке с целью вынудить США сократить передвижения между своими объектами и перейти к сугубо оборонительной тактике;

ведение пропаганды, направленной на укоренение в шиитской и нешиитской частях иракского общества идеи необходимости скорейшего изгнания американских войск с территории государства, в том числе и путем отбрасывания религиозных и политических разногласий, как например разногласий со сторонниками Муктады Ас-Садра.

Это самый удобный для Ирана способ ведения борьбы против США, не ввязываясь с ним в полноценный военный конфликт, ввиду явно несопоставимых ресурсов для боевых действий. А вот длительные изматывающие противостояния — это очень удобный формат для Ирана, чтобы с одной стороны руками местного населения и правительства защищать свои позиции в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а с другой стороны — добиваться ослабления позиций США, Саудовской Аравии и Израиля в оспариваемых сферах влияния.

События последних недель в Ливане, Сирии и Ираке показывают, что вокруг шиитского моста будет развиваться серьезная борьба. Она затронет не только американо-иранские отношения, но и местные правительства, сильно зависимые от эпизодов этого столкновения. В Ливане оппоненты Ирана открытым текстом требуют от правительства послаблений, затрагивающих ливанские интересы, а в Ираке иранские прокси ведут открытую агитацию против недавно назначенного премьер-министра Аль-Каземи, потому что он не проводит антиамериканскую политику.

Слабость правительств указанных стран сделала возможной эту гибридную войну. До свержения Саддама Хуссейна в Ираке и «арабской весны» в Сирии, у Ирана не было возможности так активно продвинуть свое влияние в регионе. Но, ни уничтожение Саддама Хусейна, ни уничтожение Ирака как субъекта международного права, ни серьезное ослабление Сирии из-за войны, не позволило США и Израилю просчитать всех последствий своей политики. В результате чего образовавшийся вакуум силы постепенно заполнил собой Иран. Это сильно изменило планы переустройства «Большого Ближнего Востока», прожекты «Суннитского королевства» и «Большого Курдистана», а также лишило США роли арбитра в ближневосточных делах. Поэтому, не разрушив шиитский мост, Соединенным Штатам сложно рассчитывать даже на частичное восстановление своих позиций в регионе. Главная цель США — подрыв нежданного иранского влияния, которое помимо усиления самого Ирана, создает дополнительные предпосылки, облегчающие действия России в регионе, а также прокладывающие дорогу китайской экономической экспансии. С этим Вашингтон никогда не сможет смириться.

Иронично, что, убив в начале 2020-го года Касема Сулеймани, который был одним из главных архитекторов шиитского моста, США вынуждены сражаться с его тенью, встречая его ушедшее в вечность лицо во всех странах, где стоят опоры главного иранского внешнеполитического проекта. Легко убить человека, но куда сложнее уничтожить идею, которая в данном случае овладела массами, чем и пользуется иранское военно-политическое руководство.

https://riafan.ru/1301870-rozhin-ssha-srazhayutsya-s-tenyu-kassema-suleimani-na-blizhnem-vostoke – полностью по ссылке

PS. А да, и насчет захваченных иранских танкеров.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани в пятницу опроверг информацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что власти США конфисковали иранское топливо.

В четверг издание сообщило, что американские власти конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. По информации The Wall Street Journal, суда “были взяты под контроль без применения военной силы”, и в настоящий момент танкеры направляются в порт в американском городе Хьюстон (штат Техас).

“Суда не являются иранскими. Собственник и флаги не имеют отношения к Тегерану”, – написал иранский дипломат на своей странице в Twitter. Солтани добавил, что речь идет о “лжи и психологическом давлении со стороны Вашингтона”.

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. Иранские суда добрались до южноамериканской страны, несмотря на возможное преследование со стороны ВС США. Детали договоренностей не разглашаются. При этом ряд СМИ утверждал, что Тегеран получил от Каракаса 9 тонн золота за бензин. Иранская сторона официально опровергла эти утверждения. 26 июня министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что иранские власти продали бензин Венесуэле по текущей рыночной цене, а не отдали на безвозмездной основе.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9200273 – цинк