Трамп задумался о запрете китайской Alibaba в США

16.08.2020, 1:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос о возможном запрете деятельности китайской компании Alibaba на американской территории.

«Ну да. Мы изучаем и другие вещи», – приводит его слова РИА «Новости». Так Трамп ответил на вопрос о том, не думают ли власти запретить работу в США других крупных китайских технологических компаний, в частности Alibaba.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявлял, что китайские компании, не соблюдающие новые американские правила бухгалтерской отчетности, к концу 2021 года будут исключены из списка участников фондовых бирж США.

Трамп допускал возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призывали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные последствия «финансового развода» Китая и США.