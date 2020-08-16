Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

16.08.2020, 1:10, Разное

Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбудили дело о взятке, сообщил «Медузе» его представитель Алексей Урбан.

Статья УК Беларуси о получении взятки предусматривает до 15 лет лишения свободы. В РФ его объявили в розыск.

Цепкало в июле уехал из Беларуси в Россию вместе с детьми, опасаясь задержания по надуманным поводам. Его жена Вероника приехала в страну в августе, непосредственно перед голосованием на выборах, которое прошло 9 августа. РИА Новости утверждает, что Валерий Цепкало сейчас может находиться на Украине, Вероника — в России.

Напомним, другой незарегистрированный кандидат, Виктор Бабарико, находится в СИЗО. Ему вменяют вменяют ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК РБ.

Несколько уголовных дел, в том числе по статье о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), возбуждено и против блогера Сергея Тихановского, который тоже не смог зарегистрироваться кандидатом на выборы президента Беларуси. Он находится под арестом уже несколько месяцев, его жена Светлана стала главной соперницей Александра Лукашенко на выборах.

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