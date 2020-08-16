 

Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

16.08.2020, 1:10, Разное

Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбудили дело о взятке, сообщил «Медузе» его представитель Алексей Урбан.

Статья УК Беларуси о получении взятки предусматривает до 15 лет лишения свободы. В РФ его объявили в розыск.

Цепкало в июле уехал из Беларуси в Россию вместе с детьми, опасаясь задержания по надуманным поводам. Его жена Вероника приехала в страну в августе, непосредственно перед голосованием на выборах, которое прошло 9 августа. РИА Новости утверждает, что Валерий Цепкало сейчас может находиться на Украине, Вероника — в России.

Напомним, другой незарегистрированный кандидат, Виктор Бабарико, находится в СИЗО. Ему вменяют вменяют ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) и  ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК РБ.

Несколько уголовных дел, в том числе по статье о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), возбуждено и против блогера Сергея Тихановского, который тоже не смог зарегистрироваться кандидатом на выборы президента Беларуси. Он находится под арестом уже несколько месяцев, его жена Светлана стала главной соперницей Александра Лукашенко на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПротесты в Беларуси, день седьмой: оппозиция объявила мирные акции протеста по стране, Минск простится с погибшим во вторую ночь столкновений с силовиками

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Конец феномена Зеленского

12.08 / Первая ночь после Великой Отечественной, когда в Минске рвались гранаты

15.07 / Владимир Фриске оправдался за выступление дочери в образе покойной звезды

17.07 / На Байкале произошел разлив нефти

05.08 / Google объявил о закрытии Play Music в октябре

07.08 / Филипп Киркоров рассказал, почему забрал дочь Аллу-Викторию из фигурного катания

06.08 / Ученые рассказали, как скорбь и горечь утраты влияют на здоровье человека

15.08 / В Совфеде оценили инициативу раздать деньги малоимущим россиянам

27.05 / Наука: ВИЧ подарит универсальный антидот против змеиного яда

31.07 / Мнение: 33 панфиловца и Беларусь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска