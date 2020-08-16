 

Россиян предупредили о ночных заморозках

16.08.2020, 0:48, Новости дня

В ряде российских регионов прогнозируются заморозки до понедельника включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области – до минус трех, в Иркутской области – до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

«Это уже такие признаки осенней погоды», – заключил метеоролог.

10 августа сообщалось, что купальный сезон в центре европейской части РФ закончился.



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