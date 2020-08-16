 

Сотрудники «Белтелерадиокомпании» заявили о намерении бастовать

16.08.2020, 0:08, Новости дня

Техперсонал государственной «Белтелерадиокомпании» сообщил о намерении бастовать в соответствии с законом, сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. По его словам, перебоев с вещанием не ожидается.

Кривошешев прокомментировал прошедшую в субботу в Минске встречу коллектива медиахолдинга, который объединяет государственные телеканалы, с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Он рассказал, что присутствовал на этой встрече, и там «разговор был очень разный». «Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что сотрудники компании заявляют о намерении соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями. «Проводятся встречи с ними, завтра будет еще одна, в понедельник», – сказал он.

По словам Кривошеева, в субботу выступил техперсонал «Белтелерадиокомпании». «Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», – отметил он.

На вопрос о том, грозит ли происходящее перебоями с вещанием, он ответил отрицательно: «Нет-нет, не грозит».

В субботу вечером участники акции протеста у здания государственной «Белтелерадиокомпании» в Минске разошлись, договорившись о новом митинге на следующий день.

Ранее на входе в здание «Белтелерадиокомпании» повесили бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией.



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