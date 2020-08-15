 

Соратница Тихановской Колесникова считает, что вводить санкции для Беларуси еще рано

15.08.2020, 23:53, Новости дня

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова считает, что намерения Евросоюза ввести санкции в отношении властей Беларуси за  жестокое подавление массовых протестов преждевременны. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое было опубликовано 15 августа.

Колесникова считает, что время для штрафных мер еще не пришло. Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам, как показывает прошлое, заявила она.

Соратница Тихановской полагает, что адресные санкции для конкретных белорусских политиков ухудшат шансы на победу оппозиции в Беларуси и диалог Евросоюза с Минском.

Главное в сегодняшней ситуации в Беларуси, по мнению Колесниковой, ­– это остановить насилие против невинных людей. Колесникова призвала белорусов отказаться от насилия вне зависимости от того, кого они поддерживают.

По ее словам, оппозиция в Беларуси уже несколько дней пытается установить контакт с властями, но ответа они не получили. Соратница Тихановской при этом уточнила, что готова лично сесть за один стол и говорить с президентом страны Александром Лукашенко, лишь бы остановить насилие на улицах.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что “в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси”, и выразил “чрезвычайную обеспокоенность” случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Оппозиция назвала имя вероятного погибшего во время протестов в Минске

27.06 / Оператор ГТС Украины принял меры в связи с наводнением в стране

23.07 / Кремль отреагировал на доклад Британии о «российском вмешательстве»

01.08 / Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

10.07 / Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с праздниками

27.06 / Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака, США ввели санкции против Кадырова. Главное за день

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

20.07 / Китай задумал ввести санкции против Nokia и Ericsson

05.07 / “Манчестер Сити” неожиданно уступил “Саутгемптону”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска