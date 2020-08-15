Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса – Шмыгаль

15.08.2020, 23:53, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале после коронакризиса. Об этом глава правительства написал в Facebook.

“На это (на восстановление экономики), помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий”, – сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что, по прогнозам министерства экономики Украины, в следующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно.

#Економіка_тижня🔸️ Світова економічна криза Коронакриза — це не лише серйозний удар по медичних системах країн. Це… Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 15. august 2020

Премьер добавил, что коронавирус спровоцировал одну из крупнейших экономических рецессий в мире за последние 70 лет.

“Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале”, – отметил он.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 6 августа сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.