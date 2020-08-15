 

Обнаружены новые оптические свойства атомов

15.08.2020, 23:45, Новости дня

Ученые описали причины, по которым возбужденные атомы, находящиеся под воздействием света, распадаются не полностью и сохраняют часть энергии.

По словам специалистов, результаты их исследования в будущем могут использоваться для успешного регулирования свойств атомов. Учеными было обнаружено явление неполного распада по причине поляризационного отбора. Оно объясняется тем, что определенная поляризационная компонента атомного возбуждения распадается и рождает фотоны, а другая поляризационная компонента – остается в атоме.

К слову, специалисты также рассматривали механизм взаимодействия двух атомов в волноводе. По словам ученых, структура волноводов позволяет добиться управления свойствами атомов.



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