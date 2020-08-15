 

Мнение: “Надо связаться с Путиным”

15.08.2020, 23:25, Разное

За последние пару дней риторика Лукашенко существенно поменялась.
После вчерашнего возвращения ЧВКшников в Россию https://colonelcassad.livejournal.com/6096662.html, сегодня он заявил необходимо связаться с Путиным и что угроза Белоруссии, это угроза Союзному Государству и России и если Белоруссия не выдержит, то волна покатится в Россию. Кроме того, Лукашенко заявил, что если кто-то найдет у него недвижимость в России, то может ее забирать.

В целом, выглядит как запрос о более существенной поддержке от Кремля.
Цена этой поддержки известна – подписание интеграционных документов, причем в более худших для Лукашенко условиях, нежели это было тогда, когда он отказался их подписывать в прошлом году.
С другой стороны, Батька сейчас действует в условиях узкого пространства решений, когда лавировать между центрами силы стало совсем трудно и в большинстве случаев ему оставляют выбор между плохими и очень плохими вариантами, но как он сам сказал, он бежать из Белоруссии не собирается, так что свою партию он будет играть до конца и возможности устоять он будет использовать по-максимуму, даже если ему и придется идти на определенные уступки.

PS. Вот тут больше фрагмент.

"Белоруссия – первый бастион союзной,евразийской интеграции" (с) Лукашенко

Источник: Colonel Cassad



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